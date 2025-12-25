Advertisement
एमपी में बिजली उपभोक्ताओं पर संकट! 32 हजार से ज्यादा लोगों के कटेंगे कनेक्शन, सामने आई बड़ी वजह

MP Electricity News: मध्य प्रदेश 32 हजार बिजली उपभोक्ताओं पर संकट मंडराने लगा है. बताया जा रहा है कि एक ही मकान में दो-दो बिजली कनेक्शन रखने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाने की तैयारी की जा रही है. आइए जानते हैं किन-किन लोगों के मीटर कनेक्शन कट सकते हैं. इसकी वजह क्या है.

Dec 25, 2025, 03:45 PM IST
एमपी में बिजली उपभोक्ताओं पर संकट!
MP Bijli Connection Update: मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है. एक ही परिसर में दो-दो बिजली कनेक्शन रखने वालों पर अब सख्त कार्रवाई की तैयारी है. इसका सीधा असर करीब 32 हजार उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है. बताया जा रहा है कि इस मुद्दे पर एक साल पहले ही शासन स्तर पर मंथन और निरीक्षण हो चुका था. तभी तय हुआ था कि दोहरे कनेक्शन को लेकर नई नीति बनाई जाएगी और उसी दिशा में अब कदम बढ़ाए जा रहे हैं.

दरअसल, एक ही परिसर में दो कनेक्शन पर रोक की सबसे बड़ी वजह बिजली पर मिलने वाली सरकारी छूट है. सरकार 150 यूनिट तक की खपत को सब्सिडी के दायरे में रखती है. पहले 100 यूनिट तक बेहद कम दर और उसके बाद 50 यूनिट तक तय टैरिफ लगता है. अगर किसी घर में दो कनेक्शन हों तो 300 यूनिट तक छूट का फायदा मिल जाता है, जिससे बिजली कंपनी को नुकसान की आशंका है.

लोगों को होगी परेशानी
दोहरे कनेक्शन बंद होने से आम लोगों की परेशानी भी सामने आ रही है. पहले मकान मालिक किराएदार के लिए अलग मीटर लगवा लेते थे, अब यह संभव नहीं हो पा रहा. इससे हर महीने बिजली बिल को लेकर विवाद बढ़ रहे हैं. वहीं एक ही घर में बंटवारा कर रहने वाले भाई या रिश्तेदार अलग कनेक्शन न मिलने से परेशान हैं. कनेक्शन के लिए अलग रजिस्ट्री की शर्त कई मामलों में मुश्किल बन गई है.

जानिए क्या है नियम ?
भोपाल शहर में बिजली व्यवस्था का दायरा काफी बड़ा है. यहां करीब साढ़े पांच लाख उपभोक्ता हैं और रोजाना लगभग 75 लाख यूनिट बिजली की खपत होती है. 5000 ट्रांसफार्मर और 500 से ज्यादा फीडरों के जरिए सप्लाई दी जाती है. कंपनी का साफ कहना है कि नियम के मुताबिक एक परिसर में सिर्फ एक ही कनेक्शन रहेगा. अगर शासन से कोई राहत मिलती है, तभी आगे की कार्रवाई तय होगी.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

mp electricity news

