Ratlam News: हॉस्टल में एक साथ 35 छात्राएं बीमार, डॉक्टर ने बताई ये वजह, जानें क्या हुआ
Ratlam News: हॉस्टल में एक साथ 35 छात्राएं बीमार, डॉक्टर ने बताई ये वजह, जानें क्या हुआ

Ratlam News: रतलाम के बाजना स्थित आदिवासी छात्रावास में 35 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई. उन्हें तुरंत अस्पताल लाया गया. इस घटना के बाद छात्रावास में हड़कंप मच गया.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 19, 2025, 06:20 PM IST
Ratlam News: हॉस्टल में एक साथ 35 छात्राएं बीमार, डॉक्टर ने बताई ये वजह, जानें क्या हुआ

Ratlam Hostel News: मध्य प्रदेश के रतलाम ज़िले के बाजना स्थित एक आदिवासी छात्रावास में उस समय हड़कंप मच गया जब 35 छात्राएं अचानक बीमार पड़ गईं. बुखार और कमजोरी की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. घटना की जानकारी मिलते ही ज़िला जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त ने छात्रावास का दौरा किया और स्थिति का जायज़ा लिया. वहीं डॉक्टरों ने बताया कि यह वायरल फीवर है और 4 कमरों में 86 छात्राओं के रहने के कारण भीड़भाड़ है, जिससे संक्रमण तेज़ी से फैला.

 रतलाम के हॉस्टल में एक साथ 35 छात्राएं बीमार
दरअसल, बाजना स्थित आदिवासी छात्रावास में देर रात एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या सामने आई, जब 35 छात्राओं की अचानक तबीयत बिगड़ गई. बुखार और कमजोरी की शिकायत के चलते 13 छात्राओं को बाजना अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सुबह इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई, जिला जनजातीय कार्य विभाग की सहायक आयुक्त अर्चना सिंह ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने बताया कि छात्रावास के 4 कमरों में 86 छात्राएं रह रही हैं, ऐसे में भीड़ के कारण वायरल बुखार तेज़ी से फैला.

बुखार और कमजोरी की शिकायत
बताया जा रहा है कि छात्रों ने बुखार और कमजोरी की शिकायत की थी. हालत बिगड़ने पर 13 छात्रों को तुरंत बाजना अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां रात में इलाज के बाद सुबह उन्हें छुट्टी दे दी गई. इस बीच आज सुबह जिला जनजातीय कार्य विभाग की सहायक आयुक्त अर्चना सिंह खुद बाजना आदिवासी छात्रावास पहुंचीं और स्थिति का जायजा लिया. अधिकारियों ने एहतियात के तौर पर कुछ छात्रों को दोबारा अस्पताल ले जाकर उनकी जांच कराई है. आदिवासी विभाग की सहायक आयुक्त अर्चना सिंह ने स्पष्ट किया है कि यह वायरल बुखार है और छात्रावास पुराना और छोटा है, 4 कमरों में 86 छात्राएं रह रही हैं, इसलिए वायरस तेजी से फैला. फूड पॉइजनिंग से इनकार किया गया है.

रिपोर्ट- चंद्रशेखर सोलंकी

