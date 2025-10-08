यात्रीगण कृपया ध्यान दें! रतलाम मंडल से गुजरने वाली कई ट्रेनें रद्द, 7 के रूट बदले, देखें लिस्ट...

MP News: वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन पर 25 नवंबर से 8 जनवरी तक अपग्रेडेशन का काम चलेगा. इससे पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल से गुजरने वाली कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा.
Trains Cancelled News: मध्य प्रदेश के रतलाम मंडल के रेल यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर है. उत्तर मध्य रेलवे के वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन पर 25 नवंबर 2024 से 8 जनवरी 2025 तक अपग्रेडेशन कार्य प्रस्तावित है. इस बड़े मेंटेनेंस ब्लॉक के कारण पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल से होकर गुजरने वाली और आरंभ होने वाली कई रेलगाड़ियों की गति और रूट प्रभावित होंगे. यह अपग्रेडेशन कार्य लगभग डेढ़ महीने तक चलेगा, जिससे लंबी अवधि तक यात्रियों को असुविधा हो सकती है.
अपग्रेडेशन कार्य के चलते कई ट्रेनें कैंसिल
दरअसल, उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल के वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन पर अपग्रेडेशन कार्य 25 नवंबर से 8 जनवरी तक चलेगा. इस दौरान मध्यप्रदेश के रतलाम मंडल से गुजरने वाली चार प्रमुख ट्रेनें (बांद्रा टर्मिनस-बढ़नी, बढ़नी-बांद्रा टर्मिनस, उधना-रक्सौल, रक्सौल-उधना) रद्द रहेंगी. इसके अलावा सात ट्रेनों के मार्ग बदले जाएंगे और दो ट्रेनों को केवल आधे रास्ते तक चलाया जाएगा.
ये ट्रेनें रहेंगी कैंसिल-
इन ट्रेनों के बदले रुट
जिन ट्रेनों के रूट बदले गए हैं उनमें ट्रेन संख्या 09189 मुंबई सेंट्रल-कटिहार स्पेशल, ट्रेन संख्या 09190 कटिहार-मुंबई सेंट्रल स्पेशल, ट्रेन संख्या 04156 उधना-सूबेदारगंज स्पेशल, ट्रेन संख्या 04155 सूबेदारगंज-उधना स्पेशल, ट्रेन संख्या 09465 अहमदाबाद-दरभंगा स्पेशल, ट्रेन संख्या 09466 दरभंगा-अहमदाबाद स्पेशल, ट्रेन संख्या 14320 बरेली-इंदौर एक्सप्रेस शामिल हैं. यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे असुविधा से बचने के लिए यात्रा शुरू करने से पहले रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर अपनी ट्रेन का शेड्यूल और रूट देख लें.
