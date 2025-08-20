MP में केंद्रीय मंत्री के बंगले के पास मिले वोटर आईडी कार्ड, कुछ जली हालत में, जांच होगी
MP में केंद्रीय मंत्री के बंगले के पास मिले वोटर आईडी कार्ड, कुछ जली हालत में, जांच होगी

Tikamgarh News: टीकमगढ़ शहर में केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र खटीक के सरकारी बंगले के पास वोटर आईडी कार्ड डले हुए मिले हैं, जिनमें कुछ कार्ड जले हुए भी थी. इस मामले में कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 20, 2025, 08:15 AM IST
टीकमगढ़ में मिले वोटर आईडी कार्ड

MP News: टीकमगढ़ शहर में सिविल लाइन रोड पर स्थित केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद डॉ. वीरेंद्र कुमार के सरकारी आवास के पास 43 वोटर आईडी कार्ड मिले हैं, बताया जा रह है कि इनमें से कछ वोटर कार्ड जली हुई हालत में थे. माना जा रहा है कि इन्हें जलाने की कोशिश की गई थी. मामला सामने आने के बाद कलेक्टर के निर्देश पर जिला प्रशासन की टीम तुरंत पहुंची और कार्ड को जब्त किया गया. प्रशासन ने इस मामले में वोटर आईडी कार्ड्स के दुरुपयोग होने की आशंका जताई है. लेकिन जिस तरह से यह वोटर आईडी कार्ड मिले हैं, उससे कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, इसलिए टीकमगढ़ कलेक्टर ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं. 

सांसद प्रतिनिधि ने दी जानकारी 

बताया जा रहा है कि टीकगमढ़ सांसद प्रतिनिधि विवेक चतुर्वेदी ने प्रशासन से मांग की है कि इन वोटर आईडी कार्ड की जांच की जानी चाहिए, क्योंकि वोटर आईडी के आधार पर हो सकता कई तरह की सरकारी योजनाओं का लाभ लिया गया हो. टीकमगढ़ कलेक्टर विवेक श्रोतिय ने इस मामले में जांच की बात कही है. बताया जा रहा है कि किसी तरफ से जिला प्रशासन को यह जानकारी दी गई थी कि बंगले के पास बहुत से वोटर आईडी कार्ड पड़े हुए हैं, जिसके बाद तुरंत ही प्रशासन की टीम पहुंची. दरअसल, कुछ वोटर आईडी कार्ड जली हुई हालत में मिले हैं, जिससे यह भी समझने की कोशिश की जा रही है कि कही कोई इसे जलाने की कोशिश तो नहीं कर रहा था. 

हालांकि जब यह कार्ड मिले तब मंत्री शायद बंगले पर नहीं थे, वह दिल्ली में ही मौजूद है. मौके पर केवल मंत्री के बंगले का स्टॉफ मौजूद था. हालांकि प्रशासन ने मामले की जानकारी को समझते हुए तुरंत इस पर एक्शन लिया था. 

एक तरफ वोटर लिस्ट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने नजर आ रही है. वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है, ऐसे में इस तरह से बड़ी मात्रा में कार्ड मिलने से फिलहाल चर्चा बनी हुई है.

