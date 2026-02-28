Advertisement
आधी रात, हाईवे पर नाकाबंदी में मिला नोटों का ढेर...छिंदवाड़ा से नागपुर जा रही कार से 45 लाख जब्त

Pandurna News-पांढुर्णा में एक कार से 45 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है. कार की डिग्गी में पैसों से भरा बैग पुलिस ने जब्त किया है. यह कार छिंदवाड़ा से नागपुर की ओर जा रही थी. पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी एसडीओपी, एडिशनल एसपी और एसपी तत्काल थाने पहुंचे और जांच शुरू की गई है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Feb 28, 2026, 01:22 PM IST
45 Lakhs Seized From Car-मध्यप्रदेश के पांढुर्णा जिले के सौसर थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया,जब रात के अंधेरे में छिंदवाड़ा से नागपुर जा रही एक कार से लाखों रुपये का कैश बरामद हुआ है. सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सौसर पुलिस ने गाड़ी रोककर तलाशी ली, जिसमें डिग्गी से कैश से भरा बैग मिला. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है. प्रारंभिक पूछताछ में कैश ट्रक खरीदने के लिए ले जाने की बात सामने आई है.

कार से मिला 45 लाख कैश

जानकारी के अनुसार, पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि छिंदवाड़ा से नागपुर की ओर जा रही एक कार में भारी मात्रा में नकदी ले जाई जा रही है. सूचना मिलते ही पुलिस ने नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहन को रोका और तलाशी ली. तलाशी के दौरान कार की डिग्गी से नकदी से भरा बैग बरामद हुआ,जिसे जब्त कर थाने लाया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी एसडीओपी, एडिशनल एसपी और एसपी तत्काल थाने पहुंचे और जांच शुरू की गई.

ट्रक खरीदने की बात सामने आई

एसपी सुंदर सिंह कनेश ने मीडिया को बताया कि वाहन से लगभग 45 लाख रुपये नकद बरामद हुए हैं. इस संबंध में आयकर विभाग को सूचना दे दी गई है. प्रारंभिक पूछताछ में कैश ट्रक खरीदने के लिए ले जाने की बात सामने आई है. हालांकि रात के समय इतनी बड़ी रकम कैश में ले जाने को लेकर इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म है. मामला हवाला से जुड़ा है या नहीं इस पर भी तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं.

पुलिस और आयकर विभाग जांच में जुटे
साथ ही नकदी परिवहन को लेकर आरबीआई की गाइडलाइन पर भी सवाल उठ रहे हैं. अब सबकी नजर आयकर विभाग और पुलिस जांच पर टिकी है कि आखिर यह कैश वैध है या किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा. फिलहाल पुलिस और आयकर विभाग पूरे मामले की पड़ताल में जुटे हैं. देखना होगा कि 45 लाख की यह नकदी आखिर किसकी है और जांच में आगे क्या खुलासा होता है.

