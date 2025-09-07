बंदूक, बीहड़ और बादशाहत: ये हैं चंबल के वो 5 डकैत, जिनके नाम से सब थर्राते थे!
बंदूक, बीहड़ और बादशाहत: ये हैं चंबल के वो 5 डकैत, जिनके नाम से सब थर्राते थे!

Chambal Famous Dacoit: चंबल का इलाका कभी डकैतों के लिए फेमस रहा है, जहां के डकैतों से सब घबराते थे, चंबल में पांच डकैत ऐसे थे, जिनकी कहानियां आज भी सुनाई और कही जाती हैं.

Sep 07, 2025
Chambal Dacoit: मध्य प्रदेश के चंबल का इलाका कभी डकैतों के लिए फेमस था, यहां की वीरान और ऊबड़-खाबड़ घाटियों में कई डकैत थे, जिन्होंने बंदूक उठा ली थी. आज भले ही चंबल बदल चुका हो, लेकिन उन कुख्यात डकैतों की कहानियां अब भी लोगों के बीच कही और सुनी जाती है. क्योंकि चंबल की कहानियां आज भी पूरे देश में फेमस है. चंबल में कभी डकैतों की वजह से सब डरते थे. चंबल के उन पांच सबसे खतरनाक और चर्चित डकैतों के में भी जानना चाहिए जिनसे कभी इस जगह की पहचान होती थी. जिन्होंने ने यहां लंबे समय तक राज किया है. बाद में इनमें से कई डकैत मुख्य धारा में भी लौट आए और अपनी अलग-अलग तरह से जिंदगी बसर की है. 

ददुआ डकैत

ददुआ डकैत चंबल के फेमस डकैतों में शामिल हैं, जिनका असली नाम शिव कुमार पटेल था, ददुआ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमाओं सक्रिए था. जिनकी 1990 से 2007 तक चंबल में अपनी अलग पहचान थी, ददुआ पर 200 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे. वह गरीबों में लोकप्रियता के कारण 'रॉबिन हुड' कहे जाते थे. माना जाता है कि ददुआ की गैंग में आधुनिक हथियार भी थे. 2007 में यूपी एसटीएफ ने एक मुठभेड़ में ददुआ को मार गिराया था. ददुआ की कहानियां आज भी चंबल में सुनी जाती हैं, क्योंकि उसने कई बड़ी डकैती की घटनाओं को अंजाम दिया था, जिससे पूरे इलाके में नाम हो गया था. 

मान सिंह

चंबल के बीहड़ में कभी मान सिंह डकैत के नाम की गूंज हुआ करती थी. उन्हें 'द रॉबिन हुड ऑफ चंबल' कहा जाता था, जो 1930 से 1955 तक चंबल में सक्रिए थे, उन पर 1,100 डकैती और 185 हत्याओं का आरोप था, जबकि वह गरीबों में पैसा बांटने के कारण जनता में प्रसिद्ध थे. चंबल में लोग उन्हें बाबा भी कहते थे. 1955 में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए थे, उन पर बॉलीवुड में फिल्म भी बन चुकी है. मान सिंह का गांव यूपी के आगरा जिले में आता है, जहां उनका मंदिर तक बना है. 

पुतली बाई

चंबल के डकैतों की बात हो और पुतली बाई का नाम न आए ऐसा नहीं हो सकता. क्योंकि पुतली बाई को चंबल की पहली महिला डकैत होने का नाम प्राप्त है. पुतली बाई 1950 के दशक में चंबल में अपनी गैंग चलाती थी, जिन्होंने ब्रिटिश राज और जमींदारों के अत्याचारों के खिलाफ बंदूक उठाई थी. उनकी गैंग में कई महिला डकैत भी शामिल थी. पुतली बाई चंबल के केंद्र मुरैना जिले से आती थी, बताया जाता है कि वह डकैत नहीं बनना चाहती थी, लेकिन जब लगातार क्रूरता हुई तो उन्होंने बंदूक उठा ली थी. पुतली बाई की कहानियां आज भी चंबल में सुनाई जाती हैं. 

मलखान सिंह 

चंबल के सबसे चर्चित डकैतों में मलखान सिंह का नाम भी शामिल होता है, जो डकैत के बाद आज समाजसेवी की जिंदगी जी रहे हैं. उन्होंने 1960 से 70 तक चंबल के बीहड़ों में राज किया है. गांव की 100 बीघा जमीन के लिए वह डकैत बने थे और उनका वर्चस्व इतना था कि चंबल वह पहले ऐसे डकैत थे, जिनके पास ऑटोमैटिक अमेरिकन राइफल थी. वह महिलाओं की सबसे ज्यादा इज्जत करते थे, उनके राज में कोई भी डाकू महिलाओं का रैप नहीं कर पाता था. मलखान सिंह ने भिंड जिले में हजारों लोगों के बीच आत्मसमर्पण किया था, तब उन्हें देखने हजारों लोग जुटे थे. वह अलग-अलग पार्टियों में भी शामिल रहे हैं. वह आत्मसमर्पण के बाद समाज सेवा में जुटे थे उन्हें आज एक सुधारवादी चेहरा माना जाता है. 

माधो सिंह

माधो सिंह चंबल के उन डकैतों में शामिल हैं, जिन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर डकैती का रास्ता अफना लिया था. माधो सिंह का पूरा नाम मोहन गुप्ता था, जिन्होंने 1980 के दशक में चंबल में अपना सिक्का चलाया. वह अपहरण और फिरौती के लिए कुख्यात थे, उन पर 500 से ज्यादा अपहरण करने के आरोप थे, जबकि 23 मर्डर के भी आरोप थे. उसे चंबल का रॉबिनहुड भी कहा जाता था. बाद में एक मुठभेड़ में पुलिस ने माधों सिंह को मार गिराया था. 

