MP में 4 साल में 56,128 सुसाइड, 14% मामलों में डिप्रेशन जिम्मेदार, आंकड़ों ने चौंकाया

MP News: मध्य प्रदेश सरकार के नए ज़िलेवार एनालिसिस से आत्महत्या के चिंताजनक आंकड़े सामने आए हैं. 1 जनवरी, 2022 से अब तक राज्य में कुल 56,128 लोगों ने अपनी जान ले ली है.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Mar 01, 2026, 10:15 AM IST
Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश में मेंटल हेल्थ और सामाजिक अस्थिरता एक गंभीर संकट के तौर पर उभर रही है. सरकारी डेटा के डिटेल्ड एनालिसिस से पता चलता है कि पिछले चार सालों में (1 जनवरी, 2022 से अब तक) राज्य में 56,128 लोगों ने आत्महत्या की है.डिप्रेशन से जुड़े मामलों में सुसाइड करने वालों की संख्या 7000 से ज़्यादा है. 4 साल में नशे की लत की वजह से सुसाइड के 5000 मामले सामने आए हैं. 4000 लोगों ने कर्ज़ और पैसे की तंगी की वजह से अपनी जान दे दी.यह आंकड़ा न सिर्फ प्रशासनिक सिस्टम बल्कि समाज के लिए भी एक गंभीर चेतावनी है.

यह भी पढ़ें: MP Breaking News LIVE: कूनो नेशनल पार्क का दौरा करेंगे CM मोहन, एमपी में बढ़ेगी गर्मी, पढ़ें अपडेट

 

आंकड़ों के मुताबिक, परिवार में झगड़े सुसाइड का सबसे बड़ा कारण बने. इसके बाद डिप्रेशन का नंबर आया, जिसके 7,000 से ज़्यादा मामले थे (कुल मामलों का 14%). फिजिकल हेल्थ भी एक बड़ा कारण था, जिसमें 11% लोग पुरानी बीमारियों की वजह से मर गए.

आंकड़ों ने सबको चौंकाया
जारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 14% मामलों में डिप्रेशन से परेशान लोगों ने यह कदम उठाया, जबकि 11% सुसाइड पुरानी बीमारी से परेशान लोगों ने किए. नशे की लत भी एक बड़ी वजह थी, जिसकी वजह से 9% लोगों ने अपनी जान दे दी. पिछले चार सालों में ड्रग्स की लत से जुड़े करीब 5000 सुसाइड के मामले सामने आए हैं. 7% सुसाइड कर्ज़ और पैसे की तंगी की वजह से हुए. 5% मामलों में अकेलेपन की वजह से सुसाइड हुआ. 4% मामलों में लव अफेयर में नाकामी की वजह से सुसाइड हुआ. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि NCRB के डेटा के अनुसार इंदौर में भोपाल से ज़्यादा सुसाइड के मामले हैं, लेकिन विधानसभा में पेश रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले चार सालों में भोपाल में सुसाइड करने वालों की संख्या इंदौर से ज़्यादा है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

