MP में 4 साल में 56,128 सुसाइड, 14% मामलों में डिप्रेशन जिम्मेदार, आंकड़ों ने चौंकाया

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश में मेंटल हेल्थ और सामाजिक अस्थिरता एक गंभीर संकट के तौर पर उभर रही है. सरकारी डेटा के डिटेल्ड एनालिसिस से पता चलता है कि पिछले चार सालों में (1 जनवरी, 2022 से अब तक) राज्य में 56,128 लोगों ने आत्महत्या की है.डिप्रेशन से जुड़े मामलों में सुसाइड करने वालों की संख्या 7000 से ज़्यादा है. 4 साल में नशे की लत की वजह से सुसाइड के 5000 मामले सामने आए हैं. 4000 लोगों ने कर्ज़ और पैसे की तंगी की वजह से अपनी जान दे दी.यह आंकड़ा न सिर्फ प्रशासनिक सिस्टम बल्कि समाज के लिए भी एक गंभीर चेतावनी है.

MP में 4 साल में 56,128 सुसाइड

आंकड़ों के मुताबिक, परिवार में झगड़े सुसाइड का सबसे बड़ा कारण बने. इसके बाद डिप्रेशन का नंबर आया, जिसके 7,000 से ज़्यादा मामले थे (कुल मामलों का 14%). फिजिकल हेल्थ भी एक बड़ा कारण था, जिसमें 11% लोग पुरानी बीमारियों की वजह से मर गए.

आंकड़ों ने सबको चौंकाया

जारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 14% मामलों में डिप्रेशन से परेशान लोगों ने यह कदम उठाया, जबकि 11% सुसाइड पुरानी बीमारी से परेशान लोगों ने किए. नशे की लत भी एक बड़ी वजह थी, जिसकी वजह से 9% लोगों ने अपनी जान दे दी. पिछले चार सालों में ड्रग्स की लत से जुड़े करीब 5000 सुसाइड के मामले सामने आए हैं. 7% सुसाइड कर्ज़ और पैसे की तंगी की वजह से हुए. 5% मामलों में अकेलेपन की वजह से सुसाइड हुआ. 4% मामलों में लव अफेयर में नाकामी की वजह से सुसाइड हुआ. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि NCRB के डेटा के अनुसार इंदौर में भोपाल से ज़्यादा सुसाइड के मामले हैं, लेकिन विधानसभा में पेश रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले चार सालों में भोपाल में सुसाइड करने वालों की संख्या इंदौर से ज़्यादा है.

