दिल्ली का आधार कार्ड, उर्दू में लिखी किताबें, कई दिनों के खाने-पीने का सामान... क्यों झांसी के रास्ते जबलपुर पहुंचे 7 संदिग्ध जमाती

मध्य प्रदेश के जबलपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सात संदिग्ध जमातियों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है, जिनके पास से दिल्ली का आधार कार्ड मिला है. पुलिस ने सभी संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जो पूछताछ में संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे हैं.

Written By  Sumit Rai|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 16, 2025, 03:55 PM IST
मध्य प्रदेश के जबलपुर में सात संदिग्ध जमाती पकड़े गए है, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है. सभी जमातियों को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया. इसके बाद पनागर थाना पुलिस ने सभी संदिग्धों को हिरासत में लिया है, लेकिन पूछताछ में सभी संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे हैं. हिंदू संगठनों ने इन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि पकड़े गए सभी लोग पनागर में किसी गतिविधि में शामिल होने के लिए आए थे.

दिल्ली का आधार कार्ड, उर्दू में लिखी किताबें

पुलिस को तलाशी के दौरान संदिग्ध लोगों के पास उर्दू भाषा में लिखी कई किताबें मिली. इसके अलावा वो लोग कई दिनों का खाने पीने का सामान लेकर आए थे, जिसे पुलिस ने बरामद किया है. इनके पास पहचान पत्र में दिल्ली के आधार कार्ड बरामद हुए है. जानकारी के अनुसार, सभी लोग झांसी के रास्ते जबलपुर आए हैं, लेकिन जबलपुर आने की कोई ठोस वजह नहीं बता पा रहे हैं. इसके सात ही स्थानीय स्तर पर भी जमातियों का कोई संपर्क नहीं है.

एक झांसी और 6 लोग दिल्ली के रहने वाले

जबलपुर के पनागर के थाना इंचार्ज विपिन ताम्रकार ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि कुछ बाहरी लोगों के आने और रुकने की सूचना प्राप्त हुई थी. इसके बाद 7 लोगों को थाने लाया गया और उन लोगों ने बताया कि वो तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं. उनके द्वारा बताई गई बातों की जांच की जा रही है. उन्होंने आगे बताया कि इनके पास से कुछ संदिग्ध सामान बरामद नहीं हुआ है और इनके बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है. इन्होंने अपना आधार कार्ड दिखाया है, जिसके अनुसार 6 व्यक्ति दिल्ली के रहने वाले हैं और एक व्यक्ति झांसी का रहने वाला है.

छिपे हुए रास्ते से कर रहे थे आने की कोशिश

विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री नितिन ठाकुर ने बताया कि सुबह हमारे कार्यकर्ताओं को सूचना प्राप्त हुई. सात-आठ संदिग्ध लोग थे. उनके पास तरह-तरह के बैग थे और छुपे हुए रास्ते से पनागर में प्रवेश कर रहे थे. पूछने पर कुछ संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे थे और बताया कि दिल्ली से आ रहे हैं. जमात का काम करते हैं, किसी स्थानीय स्तर पर भी इनकी कोई जान पहचान नहीं है. इसके बाद हमने पुलिस को सूचना दी.

tablighi jamaatjabalpur news

