76th Independence Day 2022 : ग्वालियर में आजादी के 10 दिन बाद मनाया गया था पहला स्वतंत्रता दिवस, जानें क्यों हुई देरी

India Independence history : आजादी के 75 साल ( 75 Year of Independence ) पूरे होने पर 76वें स्वतंत्रता दिवस ( 76th Independence Day ) के मौके पर देश आजादी का अमृत महोत्सव ( Azadi Ka Amrit Mahotsav ) मना रहा है. ऐसे में हम यहां बता रहे हैं कि ग्वालियर में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज ( First Flag Hoisted In Gwalior ) यानी तिरंगा झंडा 15 अगस्त 1947 ( 15 August 1947 ) को नहीं बल्कि इसके 10 दिन बाद 25 अगस्त 1947 ( 25 August 1947 ) को फहराया गया था. जानिए आखिर क्यों...