MP में बोर्ड परीक्षा की तरह होंगे 9वीं-11वीं के पेपर, थाने में रखे जाएंगे प्रश्नपत्र, 60 मिनट पहले खुलेगा बंडल

Madhya Pradesh Education News: मध्य प्रदेश की शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और अनुशासन बढ़ाने के मकसद से एक बड़े बदलाव के तहत क्लास 9 और 11 की परीक्षाओं का पैटर्न बदल दिया गया है. ये परीक्षाएं अब बोर्ड परीक्षाओं की तरह ही होंगी. प्रश्न पत्रों के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है. प्रश्न पत्रों को पुलिस स्टेशनों में सुरक्षित रखा जाएगा, और बंडलों को परीक्षा शुरू होने से ठीक 60 मिनट पहले खोला जाएगा.

प्रश्नपत्रों पर कड़ी निगरानी

इन परीक्षाओं के प्रश्न पत्र मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद ने तैयार किए हैं. प्रश्न पत्र सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और केंद्र अधीक्षकों के ज़रिए स्कूलों को उपलब्ध कराए जाएंगे. परीक्षा के दिन किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना को रोकने के लिए प्रश्न पत्रों को केंद्र अधीक्षक की देखरेख में परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा.

थाने में रखे जाएंगे प्रश्नपत्र

सबसे बड़ा बदलाव क्वेश्चन पेपर को संभालने के तरीके में किया गया है. स्कूलों में रखे जाने के बजाय अब क्वेश्चन पेपर पुलिस थानों में रखे जाएंगे. परीक्षा के दिन सेंटर सुपरिटेंडेंट की मौजूदगी में पेपर निकाले जाएंगे, और बंडलों को परीक्षा शुरू होने से ठीक एक घंटे पहले ही खोलने की इजाज़त होगी. यह सिस्टम यह पक्का करेगा कि हर स्टेज पर गोपनीयता बनी रहे. सभी विषयों के क्वेश्चन पेपर के सेट स्टेट ओपन स्कूल एजुकेशन काउंसिल ने तैयार किए हैं और इन्हें डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के ज़रिए बांटा जाएगा.

जानिए कब से शुरू होंगे एग्जाम

11वीं क्लास के एग्जाम 23 फरवरी से, जबकि 9वीं क्लास के एग्जाम 2 मार्च से 17 मार्च तक होंगे. सभी एग्जाम दोपहर की शिफ्ट में (1:30 PM से 4:30 PM) होंगे. एग्जाम खत्म होने के तुरंत बाद आंसर शीट का मूल्यांकन युद्ध स्तर पर शुरू हो जाएगा, और 23 मार्च तक यह प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं. यह नई व्यवस्था न सिर्फ नकल पर रोक लगाएगी बल्कि छात्रों को बोर्ड परीक्षाओं के लिए मानसिक रूप से तैयार होने में भी मदद करेगी.

