मां की डांट पर 5वीं कक्षा के छात्र ने उठाया खौफनाक कदम, घर में पसरा मातम; मामला सुनकर कांप जाएगी रूंह

minor boy died after his mother scolding: मध्य प्रदेश के मैहर से दर्दनाक खबर सामने आई है. यहां एक 11 साल के बच्चे ने खुद की जान ले ली है. बच्चे ने ये कदम तब उठाया जब उसकी मां ने उसे पढ़ने के लिए टोका था. मां की बात से गुस्सा होकर उसने कमरे में खुद को बंद किया और हमेशा के लिए दुनिया से अलविदा कह दिया.

क्या है पूरा मामला

मामला मैहर जिले के कोतर गांव का है. यहां 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र ऋतुराज दिवेदी मंगलवार को स्कूल नहीं गया था. वह गांव के बच्चों के साथ घर के बाहर खेल रहा था साइकिल चला रहा था. ऋतुराज की मां ने जब उसे बाहर दोस्तों के साथ खेलते देखा तो डांट लगाई कि स्कूल नहीं गए हो तो घर आकर पढ़ाई करो. 11 साल के इस बच्चे को मां की फटकार इतनी बुरी लगी कि उसने अपने दिमाग में वो करने की सोची जो एक मासूम बच्चे के दिमाग में नहीं आनी चाहिए.

बच्चे ने खुद को किया बंद

गुस्से में लाल ऋतुराज घर के अंदर आया. वो उस कमरे में गया जहां पशुओं का भूसा रखा हुआ था. कमरे के अंदर जाते ही उसने कुंडी लगा ली. काफी देर तक घर में सन्नाटा पसर गया. घर में रौनक न चहलपहल. बच्चे की मां को ये सन्नाटा समझ नहीं आया. वो उस कमरे के पास पहुंची और ऋतुराज को पुकारने लगी लेकिन कमरे के उस पार से कोई जवाब नहीं मिला.

घर में पसरा मातम

इस मौके पर परिजनों को चिंता हुई. उन्होंने दरवाजा तोड़कर देखा तो उनकी आंखे फटी की फटी रह गई. ऋतुराज ने अपने पित के तौलिए का फंदा बनाकर फांसी लगा ली थी. घर में नन्हे से बच्चे के गुजर जाने से मातम पसर गया. ऋतुराज के पिता ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा शुरू से ही चिड़चिड़े स्वभाव का था. छोटी-छोटी बात पर वो गु्स्सा जाया करता था. पहले भी नाराजगी में उसने अपनी जान लेने की कोशिश की है. पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेजा है और मामले की जांच कर रही है.

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्‍मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मारने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्‍पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.