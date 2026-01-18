Advertisement
जबलपुर में दर्दनाक हादसा, सड़क किनारे खाना खा रहे 13 मजदूरों को कार ने रौंदा

MP News: जबलपुर से बड़ी खबर सामने आई है. यहां सड़क किनारे खाना खा रहे मजदूरों पर कार चालक ने गाड़ी चढ़ा दी है. घटना इतनी दर्दनाक रही कि कई मजदूरों को गंभीर चोटें आई है. 5 मजदूरों की हालात नाजुक बताई जा रही है.

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Jan 18, 2026, 06:14 PM IST
jabalpur news
Jabalpur News: मध्य प्रदेश के जबलपुर बरेला हाइवे रोड से दर्दनाक खबर सामने आई है. यहां सड़क किनार बैठे मजदूरों को क्रेटा कार चालक ने रौंदते हुए आगे बढ़ गया. घटनास्थल पर करीब 13 मजदूर मौजूद थे जो सड़क किनारे बैठकर खाना खा रहे थे. घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में चीख-पुकार मच गई है. मौके पर पहुंची पुलिस घायलों को 108 के जरिए अस्पताल पहुंचाया जा रहा है. 5 मजदूरों की हालात नाजूक बताई जा रही है. स्थानीय लोगों ने बताया कि कई मजदूरों को गंभीर हेड इंजरी हुई है. 

2 मजदूरों की मौके पर मौत
इस घटना में दो मजदूरों की मौके पर मौत हो गई है. मृतकों का नाम लच्छो बाई और चैन सिंह बाई है. सभी मजदूर मंडला क बीजाडंडी के रहने वाले बताए जा रहे हैं. मजदूर ग्रिल की सफाई और पुताई का काम कर रहे थे. सफाई ओर पेंटिंग का काम करने के बाद सभी सड़क किनारे खाना खाने बैठे थे कि सामने से तेज रफ्तार में क्रटा कार ने मजदूरों को कुचल दिया. 

हाथ, पैर सिर पर गंभीर चोट
इस घटना में लगभग 12 मजदूर घायल हो गए हैं. घायलों के नाम हैं गीताबाई ,गुमशा बाई मीराबाई, वर्षा, कुशराम,यमुनाबाई, कृष्णाबाई हरी बाई भगवती बाई ज्ञानवती बाई लक्ष्मी गोद.  सभी मजदूर मंडला के बीजाडंडी के रहने वाले हैं. घायलों के हाथ, पैर और सिर और हड्डियों पर गंभीर चोटें आई है. 

कार चालक की तलाश जारी
वहीं बरेला पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से कार चालक की तलाश कर रही है. स्थानीय लोगों ने बताया कि कार सफेद रंग की थी और काफी तेज रफ्तार थी.  कंट्रोल होने के बावजूद उसने मजदूरों को कुचल दिया.  फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और कार चालक की तलाश कर रही है. रिपोर्ट: कुलदीप बबेले, जबलपुर

