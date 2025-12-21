Advertisement
पीली साड़ी में दुल्हन...सेहरे से सजा दूल्हा, सात समुंदर पार से आए फ्रांसीसी जोड़े ने ओरछा में रचाई शादी

MP News: ओरछा में आज अनोखी शादी देखने को मिली. पीले जोड़े में सजी दुल्हन ऑडरा और सेहरे से सजे दूल्हे चीरो ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. फ्रांस से आए इस जोड़े ने अपनी लंबी इच्छा पूरी की और हिंदू रीति-रिवाज से शादी रचाई.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Dec 21, 2025, 09:22 PM IST
Unique Wedding in Orchha: मध्य प्रदेश के ओरछा में आज अनोखा दृश्य देखने को मिला. सात समुंदर पार कर मध्य प्रदेश के ओरछा घूमने आए एक विदेशी जोड़े ने भारतीय संस्कृति, वैदिक रीति-रिवाजों और सनातनी परंपराओं के अनुसार ओरछा के बटेश्वर मंदिर में विवाह रचाया. फ्रांस निवासी 54 वर्षीय चीरो और 50 वर्षीय ऑडरा ने अग्नि को साक्षी मानकर एक-दूसरे का जन्मों-जन्म के लिए हाथ थामा है.

फ्रांस से आए कपल ने रचाई शादी 
फ्रांस से आए चीरो और ऑडरा एक-दूसरे से प्यार करते थे और शादी हिंदू रीति-रिवाजों से करना चाहते थे. उन्होंने ओरछा आने का फैसला लिया और अपनी इच्छा पूरी की. इस शादी में वे सभी रस्में हुईं, जो भारतीय शादी समारोह में होती आई हैं.

जयमाला भी हुई, सात फेरे भी हुए 
दूल्हा-दुल्हन भले ही विदेशी थे, लेकिन दोनों की शादी भारतीय सनातन परंपरा के बीच हुई. जयमाला से लेकर सात फेरे भी लिए गए. दूल्हा-दुल्हन को मंदिर में मौजूद लोगों ने आशीर्वाद दिया. पंडित ने भी वैदिक मंत्रों के साथ हिंदू रीति-रिवाज से शादी संपन्न कराई. पीले जोड़े में सजी दुल्हन ऑडरा और सेहरे से सजा दूल्हा चीरो सबके लिए आकर्षण का केंद्र रहे.

जोड़े ने जाहिर की खुशी 
दांपत्य सूत्र में बंधने के बाद जोड़े ने कहा कि रामराजा की नगरी में एक-दूसरे का हाथ पकड़ने की अभिलाषा आज पूरी हो गई. विदेशी जोड़े को पूरा विश्वास है कि सनातन संस्कारों से अभिप्रेरित अनुष्ठानों के बीच हुई उनकी शादी अब सात जन्मों तक सफल और अटल रहेगी. रिपोर्ट: सत्येंद्र परमार, ओरछा

