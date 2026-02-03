नशे में धुत शिक्षक स्कूल परिसर में लुढ़के, कुर्सी लगाकर ग्रामीण भी देखते रहे नजारा; शिक्षा तो अब भगवान भरोसे!

Maihar Drunk Teacher viral video:मध्य प्रदेश के मैहर से चौंका देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक शासकीय विद्यालय में पदस्थ शिक्षक ड्यूटी के दौरान नशे की हालत में पहुंचे. हैरानी तो तब हुई जब नशे में धुत होकर वे जमीन पर पड़े हुए दिखे. वीडियो में आसपास के स्कूली बच्चोम और ग्रामीणों को कुर्सी लगाकर इस नजारे का आनंद लेते देखा गया है. इस वीडियो ने शहर की शिक्षा व्यवस्था को ना सिर्फ सवालों के कटघरे में खड़ा किया है बल्कि शासकीय विद्यालयों में चल रही अनदेखी और लापरवाही को भी उजागर किया है.

नशे में जमीन पर लेटे हुए शिक्षक

हमारा देश महान, पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया जैसे तमाम टैगलाइन आजतक हाईलाईटेड हुए हैं. लेकिन शहरों की जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर बयां करती है. ताजा मामला मैहर के करौंदीकाप क्षेत्र की नादन हरिजन बस्ती स्थित नादन संकुल के अंतर्गत आने वाले एक सरकारी स्कूल का है जहां बच्चों को शिक्षा बांटने आए शिक्षक खुद ही डगमगडोल दिखाई दिए हैं. शिक्षक नशे में धुत होकर ऐसे स्कूल पहुंचे कि जमीन को ही बिस्तर मान स्कूल परिसर में लुढक पड़े. शिक्षक का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

ग्रामीण कुर्सी लगाकर देखते रहे नजारा

वीडियो में ये भी देखा जा सकता है कि कैसे जमीन पर पड़े हुए शिक्षक को कुछ ग्रामीण कुर्सी लगाकर देख रहे हैं. शिक्षक को जगाने की बजाय ना जाने वे किस पल का इंतजार कर रहे हैं. शिक्षक की पहचान धनेंद्र पांडे के रूप में हुई है. शिक्षक की इस हरकत से ना सिर्फ शैक्षणिक माहौल प्रभावित हुआ है बल्कि बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ा है. सवाल ये है कि जब शिक्षक की हालत ही इतनी खस्ता है तो बच्चों तक ज्ञान की ज्योति कहां से पहुंचेगी?

बच्चों और अभिभावकों में आक्रोश

वाडियो में आगे देखा गया कि स्कूल के बच्चे खुद शराबी शिक्षक की सच्चाई बताते नजर आ रहे हैं. बच्चे कहते हैं कि ये शराब पीकर आए हैं चाहे तो इनका बैग चेक कर लीजिए. देश का भविष्य संवारने वाले इस शिक्षक की दशा पर अभिभावकों का आक्रोश चरम पर है. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह का व्यवहार न केवल शिक्षक की जिम्मेदारी पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि बच्चों के भविष्य और सुरक्षा के साथ भी सीधा खिलवाड़ है. ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग से सख्त कार्रवाई की मांग की है. रिपोर्ट: नवीन कुमार कश्यप, मैहर

