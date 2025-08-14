Rewa news: प्यार के नाम पर बेवफाई! 7 साल तक किया दुष्कर्म फिर दूसरी लड़की की भरी मांग, अब चुकानी पड़ी कीमत

Rewa News: मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक युवती ने शिकायत दर्ज कराई है कि एक युवक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ सात साल तक दुष्कर्म किया. युवक शादी का वादा करता रहा, लेकिन हाल ही में उसने दूसरी लड़की से शादी कर ली. इस धोखे से आहत पीड़िता ने थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया. अमहिया पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया.

शादी का झांसा देकर 7 साल तक किया दुष्कर्म

दरअसल, अमहिया थाना क्षेत्र में एक युवक ने शादी का झांसा देकर सात साल तक युवती का यौन शोषण किया. पुलिस के मुताबिक, पीड़िता ने शिकायत में बताया कि आरोपी उसे शादी का भरोसा दिलाता रहा और इस दौरान कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया. लेकिन हाल ही में आरोपी ने दूसरी युवती से शादी कर ली, जिससे आहत पीड़िता ने थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज कर तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है.

चार्जशीट जल्द पेश की जाएगी

अमहिया पुलिस ने बताया कि मामले के सभी तथ्यों की जांच की जा रही है और जल्द ही चार्जशीट पेश की जाएगी. यह घटना न केवल मानवता को झकझोरने वाली है, बल्कि समाज में महिलाओं की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है.

रीवा से दूसरी खबर

रीवा से एक और खबर आई है. जहां एक युवक का चलती बाइक पर खतरनाक स्टंट करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में युवक सीधी-रीवा मोहनिया टनल समेत सीधी-रीवा हाईवे और गुढ़ रोड समेत कई जगहों पर बाइक पर खड़े होकर स्टंट करता नजर आ रहा है. युवक ने सभी वीडियो अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर किए हैं. जिसमें वह कभी चलती बाइक पर खड़ा होकर तो कभी आगे का टायर उठाकर बाइक लहराते हुए सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों की जान खतरे में डाल रहा है.

रिपोर्ट- अजय मिश्रा

