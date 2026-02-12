तलाकशुदा महिला के घर आया मुस्लिम युवक तो ग्रामीणों ने जमकर पीटा, घर और कार में की तोड़फोड़; 2 घंटे तक चला तमाशा

MP News: रतलाम में एक मुस्लिम युवक को जमकर पीटा गया है. ग्रमीणों ने युवक पर आरोप लगाया है कि वो तलाकशुदा महिला के घर बार-बार आया जाया करता है. बीते दिन ग्रमीणों ने युवक को महिला के घर पाकर उसपर हमला कर दिया. वहीं महिला का कहना है कि वो उसका मंहबोला भाई है जो मदद करने के लिए आया था.
Ratlam News: मध्य प्रदेश के रतलाम में एक मुस्लिम युवक को जमकर पीटा गया है. युवक पर आरोप है कि वह एक तलाकशुदा महिला के घर अक्सर आया जाया करता है. बीते दिन ग्रमीणों को सूचना मिली कि वह महिला के घर फिर से आया है. फिर क्या, ये जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने महिला के घर तोड़फोड़ कर युवक को बाहर निकाला और उसे दे-दनादन पीटना शुरू किया. युवक के कार पर भी हमला किया गया है, महिला के घर पर भी तोड़फोड़ की गई है. इस दौरान महिला का वीडियो भी वायरल हुआ है जहां वो उस युवक को अपना मुंहबोला भाई बताती दिखाई दे रही है.
क्या है पूरा मामला
मामला रतलाम के करिया गांव का है जहां गांव वालों ने मुस्लिम युवक की जमकर पिटाई की है. ना सिर्फ युवक बल्कि उसके कार पर भी तोड़फोड़ किया गया है जिसकी वजह से उसके कार का आगे वाला और साइड वाला कांच फूट गया है. गांव वालों का आरोप है कि मुस्लिम युवक बार-बार तलाकशुदा महिला के घर पर दिखाई देता है. आखिर कौन है ये और बार-बार यहां क्यों आता है. महिला के घर लगभग 2 घंटे तक ये हंगामा चलते रहा था. मौके पर पुलिस भी पहुंची जिसके बाद से मामला उजागर हुआ.
महिला का वायरल हुआ वीडियो
इधर महिला ने जैसे-तैसे बीच बचाव कर युवक को बचाया जिसके बाद वो अपना कार वहीं छोड़ कर भाग गया. महिला ने गुस्से में ग्रामीणों पर चिल्लाते हुए कहा कि वो युवक मेरा मुंहबोला भाई है जो राजस्थान से आया था. वो मुस्लिम समाज से है. युवक मेरी मदद करने के लिए आया था. कोई किसी की मदद कर रहा तो आपलोग उसे मारने आ गए. उसके हाथ में कुछ या हमारे पास से कुछ मिला है तो बताओ.आप लोगों ने घर का पूरा सामान इधर उधर कर दिया है. बहुत नुकसान किया है. बेवजह किसी को परेशान करना अच्छी बात नहीं है. ये भी कानूनी अपराध है.
गांव वालों के खिलाफ थाने में आवेदन
महिला ने सैलाना थाने में आवेदन दिया और उसके घर पर घटित हुए घटना के बारे में बताया. महिला ने कहा कि मैं मेरे घर की छत पर पल्ली लगाने का काम कर रही थी जिस वजह से युवक भी मदद करने के लिए पहुंचा था. इस दैरान गांव के कुछ लोगों ने तोड़फोड़ कर युवक को घर से बाहर निकाला और गुंडागर्दी करने लगे. मुझे और मेरे भाई को सुरक्षा चाहिए. घर में तोड़फोड़ से जो नुकसान हुआ उसका हर्जाना भी दिया जाए. फिलहाल पुलिस महिला के आवेदन के आधार पर मामले की जांच कर रही है.
