बंधक बनाया, बालों में मिट्टी भरवाई, चप्पलों से पीटा, निर्वस्त्र किया फिर नदी में भी कूदने को कहा; जबलपुर में युवक के साथ बर्बरता

Jabalpur News: मध्य प्रदेश के जबलपुर से मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक युवक को बंदी बनाकर उसे तालिबानी सजा दी गई है. सामने आए 54 सकेंड के वीडियो में युवक को दर्द से रोते बिलखते सुना और देखा जा सकता है जो झकझोर देने वाला है. युवक के साथ ना सिर्फ बर्बरता की गई है बल्कि उससे वो सब कुछ करवाया गया जिसके बारे में सुनकर आपकी रूंह भी काप उठेगी.

युवक को दी गई तालिबानी सजा

मामला जबलपुर के ग्वारीघाट इलाके का है जहां इलाके के ही युवक के साथ कुछ बदमाशों ने बर्बरता की है. युवक को बदमाशों ने बंदी बनाया फिर उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगे. युवक के साथ मारपीट की गई, उसे तालिबानी ढंग से सजा दी गई, बालों में मिट्टी भरवाई गई, निर्वस्त्र किया गया, उसकी चप्पल से ही उसे खुद को पीटने को कहा गया और तो और नदी में भी कूदने को कहा गया.

54 सकेंड के वीडियो ने खोले पोल

सामने आए 54 सकेंड के वीडियो में जो कुछ भी दिखा है उसे देख किसी का दिल पसीज जाएगा. युवक दर्द से तड़प रहा है डर से रो रहा है लेकिन बदमाशों के चेहरे पर ना ही कानून का खौफ दिखाई दे रहा है ना ही इंसानियत को मोह. युवक की हर एक सिसकी पर बदमाश खिलखिलाते नजर आ रहे हैं. युवक हाथ जोड़कर दया की भीक मांग रहा लेकिन बदमाशों को ना ही युवक के आंसू दिखाई दे रहे ना ही उसकी दर्द भरी आवाज.

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पुलिस ने किया आरोपियों को गिरफ्तार

पुलिस ने इस मामले से जुड़े तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने बताया कि आरोपी उसी इलाके से हैं जहां से युवक है. इलाके की ही राजेश केशू,राघव से किसी बात को लेकर विवाद था जिसके बाद आरोपी, युवक को पड़कर ग्वारीघाट इलाके में ले गए और उसके मारपीट करने लगे. किस बात को लेकर विवाद हुआ था ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है. पूरा मामला जांच के दायरे में है. आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और मामले की जांच जारी है. रिपोर्ट: कुलदीप बबेले, जबलपुर