Aaj ka Rashifal 3 may 2022: इन राशि वालों को मिल सकती है सरप्राइज, पढ़िए आज का राशिफल

Aaj ka Rashifal 03 May 2022: आज मंगलवार का दिन है, ऐसा माना जाता है कि मंगलवार के दिन जो हनुमान जी पूजा करता है उसका दिन सुखद होता है. आइए ज्योतिष मर्मज्ञ- श्रीनाथ प्रपन्नाचार्य से ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से राशिनुसार जानते हैं, मंगलवार का दिन कैसा रहने वाला है. जानिए मेष से लेकर मीन तक का राशिफल.