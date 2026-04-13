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MP की इन 14 ट्रेनों में लगेंगे AC थ्री इकोनॉमी कोच, कम किराए में होगा आरामदायक सफर

Jabalpur Trains: मध्य प्रदेश से गुजरने वाली 14 ट्रेनों में पश्चिम मध्य रेलवे की तरफ से AC थ्री इकोनॉमी कोच लगाए जाएंगे. ताकि समर सीजन में यात्रियों को कम किराए में ज्यादा आरामदायक सफर मिल सके.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 13, 2026, 06:15 PM IST
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14 ट्रेनों में लगेंगे AC थ्री इकोनॉमी कोच
14 ट्रेनों में लगेंगे AC थ्री इकोनॉमी कोच

West Central Railway: समर सीजन में यात्रियों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है. हर यात्री अपने लिए एसी वाला टिकट लेने की कोशिश में जुटा है. ऐसे में एसी डिब्बों में वेटिंग ज्यादा बढ़ रही है. इस बीच पश्चिम मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 14 ट्रेनों में एसी थ्री इकोनॉमी कोच लगाने का फैसला किया है. बताया जा रहा है कि यह बदलाव 15 जून से लागू हो जाएगा. इसकी वजह यात्रियों को कम किराए में आरामदायक सफर कराना है. जबकि ज्यादा से ज्यादा टिकट भी क्लीयर कराना रेलवे का लक्ष्य है. 

एमपी के यात्रियों को फायदा

पश्चिम मध्य रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि सभी 14 ट्रेनों में एक एसी थ्री इकोनॉमी कोच लगाया जा रहा है. इसकी जगह एसी थ्री टियर कोच हटा दिया जाएगा. ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि यात्रियों को कम किराए में अच्छे सफर का विकल्प मिलेगा. जबकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सीटें भी मिल सकेगी. क्योंकि एसी थ्री इकोनॉमी कोच एसी थ्री टियर की अपेक्षा ज्यादा स्पेस वाला होता है. ऐसे में यह बदलाव किया जा रहा है. 15 जून से भोपाल की रानी कमलापति स्टेशन से चलने वाली रीवा एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 12185 से यह बदलाव शुरू हो रहा है. 

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इन ट्रेनों में लगेंगे कोच 

  • 15 और 16 जून से रानी कमलापति-रीवा एक्सप्रेस 
  • 17 जून से गाड़ी संख्या 12155 रानी कमलापति-हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस
  • 18 जून से गाड़ी संख्या 20156 नई दिल्ली-डॉ आंबेडकर नगर एक्सप्रेस
  • 19 जून से गाड़ी संख्या 20155 डॉ आंबेडकर नगर-नई दिल्ली एक्सप्रेस 
  • 20 जून से गाड़ी संख्या 12156 हजरत निजामुद्दीन-रानी कमलापति एक्सप्रेस
  • 20 जून से गाड़ी संख्या 22165 भोपाल-सिंगरौली एक्सप्रेस
  • 21 जून गाड़ी संख्या 22167 सिंगरौली-हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस 
  • 21 जून गाड़ी संख्या 11633 भोपाल-चोपन एक्सप्रेस 
  • 22 जून गाड़ी संख्या 22168 हजरत निजामुद्दीन-सिंगरौली एक्सप्रेस 
  • 22 जून गाड़ी संख्या 11631 संख्या भोपाल-धनबाद एक्सप्रेस 
  • 23 जून गाड़ी संख्या 22166 सिंगरौली-भोपाल एक्सप्रेस
  • 24 जून गाड़ी संख्या 11632 धनबाद-भोपाल एक्सप्रेस 

इन सभी ट्रेनों में एक-एक डिब्बा बदला जाने वाला है. ताकि आने वाले समय में यात्रियों को आसान सफर और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव मिल सके. रेलवे इस माध्यम से टिकटों को भी ज्यादा से ज्यादा कन्फर्म बनाने की योजना पर विचार कर रहा है. 

ये भी पढ़ेंः भोपाल मंडल से चलने वाली यह 'हमसफर एक्सप्रेस' होगी निरस्त, चेक करें स्टेट्स 

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