MP की इन 14 ट्रेनों में लगेंगे AC थ्री इकोनॉमी कोच, कम किराए में होगा आरामदायक सफर

Jabalpur Trains: मध्य प्रदेश से गुजरने वाली 14 ट्रेनों में पश्चिम मध्य रेलवे की तरफ से AC थ्री इकोनॉमी कोच लगाए जाएंगे. ताकि समर सीजन में यात्रियों को कम किराए में ज्यादा आरामदायक सफर मिल सके.
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West Central Railway: समर सीजन में यात्रियों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है. हर यात्री अपने लिए एसी वाला टिकट लेने की कोशिश में जुटा है. ऐसे में एसी डिब्बों में वेटिंग ज्यादा बढ़ रही है. इस बीच पश्चिम मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 14 ट्रेनों में एसी थ्री इकोनॉमी कोच लगाने का फैसला किया है. बताया जा रहा है कि यह बदलाव 15 जून से लागू हो जाएगा. इसकी वजह यात्रियों को कम किराए में आरामदायक सफर कराना है. जबकि ज्यादा से ज्यादा टिकट भी क्लीयर कराना रेलवे का लक्ष्य है.
एमपी के यात्रियों को फायदा
पश्चिम मध्य रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि सभी 14 ट्रेनों में एक एसी थ्री इकोनॉमी कोच लगाया जा रहा है. इसकी जगह एसी थ्री टियर कोच हटा दिया जाएगा. ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि यात्रियों को कम किराए में अच्छे सफर का विकल्प मिलेगा. जबकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सीटें भी मिल सकेगी. क्योंकि एसी थ्री इकोनॉमी कोच एसी थ्री टियर की अपेक्षा ज्यादा स्पेस वाला होता है. ऐसे में यह बदलाव किया जा रहा है. 15 जून से भोपाल की रानी कमलापति स्टेशन से चलने वाली रीवा एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 12185 से यह बदलाव शुरू हो रहा है.
इन ट्रेनों में लगेंगे कोच
इन सभी ट्रेनों में एक-एक डिब्बा बदला जाने वाला है. ताकि आने वाले समय में यात्रियों को आसान सफर और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव मिल सके. रेलवे इस माध्यम से टिकटों को भी ज्यादा से ज्यादा कन्फर्म बनाने की योजना पर विचार कर रहा है.
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