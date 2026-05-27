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पुणे पोर्श हादसा: जमानत मिलने पर आरोपी ने मनाया जश्न, अश्विनी कोष्टा के पिता ने जताई नाराजगी

Pune Porsche Case: पुणे में हुए पोर्श कार दुर्घटना मामले के आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल गई है. जिसके बाद एक आरोपी जश्न मनाता नजर आ आया. जिस पर मृतक के पिता ने नाराजगी जताई है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: May 27, 2026, 03:39 PM IST
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Jabalpur News: दो साल पहले पुणे में हुए पोर्श कार दुर्घटना का मामला फिर से चर्चा में है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तीन आरोपियों को जमानत दी है. जहां जमानत मिलने के बाद नाबालिग आरोपी का जश्न मनाने का वीडियो सामने आया है. जिस पर दिवगंत अश्विनी कोष्टा के पिता ने नाराजगी जताई है. उनका कहना है कि हम यहां हर दिन मर-मरकर जी रहे हैं और दूसरी तरफ कोर्ट से आरोपियों को जमानत मिल रही है. उन्होंने आरोपियों को जमानत मिलने पर निराशा जताई है. 

जश्न मनाता नजर आया आरोपी 

नाबालिग आरोपी को मिली जमानत और उसके परिवार की तरफ से जश्न मनाने वाले वायरल वीडियो पर अश्निनी कोष्टा के पिता ने कहा  'शायद उनके समाज में दो लोगों की हत्या करके फिर जश्न मनाने का रिवाज है. वे आम नागरिकों का मजाक उड़ा रहे हैं. कानून आम आदमी को जेल में डाल देता है, क्योंकि यही कानून उन्हें सजा से बचने का प्रावधान देता है कि अगर कोई नाबालिग है, तो वह कुछ भी कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट को ऐसा फैसला सुनाना चाहिए जिससे लोगों में कानून का डर पैदा हो. अब कानून का कोई डर नहीं रह गया है. अगर हाई कोर्ट किसी को सजा देता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे बरी कर देता है. इससे अपराध को बढ़ावा मिलता है. जब तक भारत में मुस्लिम देशों जैसे कानून 'खून के बदले खून' लागू नहीं होते, तब तक कुछ भी नहीं सुधरने वाला.'

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अश्विनी के पिता सुरेश कुमार कोष्टा ने कहा 'अगर कानून सख्त नहीं होगा, तो इस पर लगाम कैसे लगेगी ? लोगों तक सही संदेश कैसे पहुंचेगा ?. उसकी जमानत रद्द होनी चाहिए और उसके माता-पिता को जेल भेजा जाना चाहिए. अगर यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है, तो उन्हें ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए.' सुरेश कुमार कोष्टा ने यह भी कहा कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी कई बार भारत में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जता चुके हैं. 

2024 में हुआ था हादसा 

पुणे पोर्स कार का मामला 19 मई 2024 को हुआ था. उस वक्त पुणे के कल्याणी नगर क्षेत्र में देर रात एक 17 वर्षीय नाबालिग युवक कथित रूप से शराब के नशे में पोर्श कार चला रहा था. इसी दौरान उसने बाइक सवार दो इंजीनियरों जिसमें जबलपुर निवासी अश्विनी कोष्टा और बिरसिंहपुर पाली निवासी अनीस अवधिया को जोरदार टक्कर मार दी थी. हादसा इतना भीषण था कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. मामले ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थीं, क्योंकि आरोप लगा था कि प्रभावशाली परिवार से जुड़े नाबालिग आरोपी को बचाने के लिए साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की गई. जांच के दौरान कुछ लोगों पर ब्लड सैंपल बदलने और आरोपी को कानूनी राहत दिलाने की कोशिश करने के आरोप लगे थ.  इन्हीं आरोपों में तीन सह-आरोपी पिछले करीब 18 महीनों से जेल में बंद थे. जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है.' 

ये भी पढ़ेंः उज्जैन में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव, पांच कोच के कांच टूटे, सीसीटीवी आया सामने

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