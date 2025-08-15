MP Vehicle Rules: अब फट-फट आवाज करने वालों की खैर नहीं! छिंदवाड़ा में वाहन चालकों पर एक्शन

Chhindwara Traffic Rules: एमपी के छिंदवाड़ा में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के बाद पुलिस देर शाम यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू हो गया है. पहले दिन इंदिरा तिराहे पर 25 गाड़ियों पर तेज आवाज वाले साइलेंसर और अन्य यातायात उल्लंघन पर जुर्माना लगाया गया, जबकि 15 गाड़ियों से मौके पर काली फिल्म हटाई गई.

एएसपी आयुष गुप्ता के मुताबिक, काली फिल्म से दृश्यता कम होने, दुपहिया वाहनों में मोडिफाइड तेज आवाज साइलेंसर और सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण यह कार्रवाई की जा रही है. जुर्माना 500 से 5000 रुपए तक हो सकता है, जिले में अभियान लगातार जारी रहेगा. इसके अलावा, नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

संवाद करने में काफी दिक्कत

वहीं अधिकारियों का कहना है, गाड़ियों पर लगी काली फिल्म अंदर का कछ नहीं दिखता है. इससे पुलिस के लिए वाहन चालकों से संवाद करना और अंदर चल रहीं गतिविधियों को देखना मुश्किल हो जाता है. सुप्रीम कोर्ट ने इसे मोटर वाहन अधिनियम के तहत प्रतिबंधित किया है.

इतने लोगों पर कटा जुर्माना

1. 25 वाहनों पर तेज आवाज वाले साइलेंसर और अन्य यातायात नियम तोड़ने पर जुर्माना.

2. 15 गाड़ियों पर लगी काली फिल्म हटाकर चालानी कार्रवाई की गई.

