MP Vehicle Rules: अब फट-फट आवाज करने वालों की खैर नहीं! छिंदवाड़ा में वाहन चालकों पर एक्शन
MP Vehicle Rules: अब फट-फट आवाज करने वालों की खैर नहीं! छिंदवाड़ा में वाहन चालकों पर एक्शन

Chhindwara Breaking News: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में वाहन चालकों पर बड़ी कार्रवाई की गई है. जो वाहन चालक अपनी गाड़ी तेज आवाज वाले साइलेंसर और ब्लैक फिल्म लगाए थे, उन पर चालान किया गया है.

 

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Aug 15, 2025, 08:10 AM IST
छिंदवाड़ा में वाहन चालकों पर एक्शन
छिंदवाड़ा में वाहन चालकों पर एक्शन

Chhindwara Traffic Rules: एमपी के छिंदवाड़ा में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के बाद पुलिस देर शाम यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू हो गया है. पहले दिन इंदिरा तिराहे पर 25 गाड़ियों पर तेज आवाज वाले साइलेंसर और अन्य यातायात उल्लंघन पर जुर्माना लगाया गया, जबकि 15 गाड़ियों से मौके पर काली फिल्म हटाई गई.

एएसपी आयुष गुप्ता के मुताबिक, काली फिल्म से दृश्यता कम होने, दुपहिया वाहनों में मोडिफाइड तेज आवाज साइलेंसर और सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण यह कार्रवाई की जा रही है. जुर्माना 500 से 5000 रुपए तक हो सकता है, जिले में अभियान लगातार जारी रहेगा. इसके अलावा, नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

संवाद करने में काफी दिक्कत
वहीं अधिकारियों का कहना है, गाड़ियों पर लगी काली फिल्म अंदर का कछ नहीं दिखता है. इससे पुलिस के लिए वाहन चालकों से संवाद करना और अंदर चल रहीं गतिविधियों को देखना मुश्किल हो जाता है. सुप्रीम कोर्ट ने इसे  मोटर वाहन अधिनियम के तहत प्रतिबंधित किया है.

इतने लोगों पर कटा जुर्माना
1. 25 वाहनों पर तेज आवाज वाले साइलेंसर और अन्य यातायात नियम तोड़ने पर जुर्माना. 
2. 15 गाड़ियों पर लगी काली फिल्म हटाकर चालानी कार्रवाई की गई. 

अब फट-फट आवाज करने वालों की खैर नहीं! छिंदवाड़ा में वाहन चालकों पर एक्शन
चमत्कार या अनहोनी? इंदौर में फिर जन्मी 2 सिर, 2 पैर, 4 हाथ, 2 दिल, 1 पेट वाली बच्ची
स्वतंत्रता दिवस से पहले छत्तीसगढ़ पुलिस में बड़ा फेरबदल,बस्तर रेंज भेजे गए 11 DSP
Bhopal News: कचरा दो, खाना लो! भोपाल का गार्बेज कैफे है कमाल,महिलाएं करेंगी संचालन
जेबकतरी महिला ने भीड़ का उठाया फायदा, चंद सेकेंड में की हाथ की सफाई; cctv में कैद
प्रेमिका संग बंद कमरे में पति कर रहा था मौज, पीछे से पहुंच गई पत्नी, खुल गई पोल
प्यार के नाम पर बेवफाई! 7 साल तक किया दुष्कर्म फिर दूसरी लड़की की भरी मांग, अब...
सरवर खान ने सौरभ बनकर की दोस्ती, फिर ब्लैकमेल कर साथ ले गया, युवती ने बताई सच्चाई
पत्नी का नाम सुनकर कांप जाता है पति, ‘ड्रम कांड’ की धमकी से हुई नींद हराम
15 अगस्त को ट्रैफिक अलर्ट,भोपाल के ये रास्ते रहेंगे बंद,कहीं जाने से पहले चेक कर लें
