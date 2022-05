हथियार लहराते बदमाशों के CCTV फुटेज पर एक्शन, फायरिंग में थाना प्रभारी की बची जान

जिले की नागदा तहसील के अंतगर्त बीती रात बदमाशों और पुलिस के बीच जमकर फाइरिंग हुई. पुलिस की ओर से 8 राउंड फायर किए गए तो वहीं बदमाशों ने भी कई सारे राउंड फायर किए. पुलिस की फायरिंग में एक बदमाश को पैर में गोली लगी है, जिसे पकड़ कर पुलिस ने अस्पताल में भर्ती किया है.