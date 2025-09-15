फूड दुकान खोलने वाले हो जाएं सावधान! एमपी में मोमोज-समोसा बेचने पर जाएंगे जेल, जानें क्यों?
फूड दुकान खोलने वाले हो जाएं सावधान! एमपी में मोमोज-समोसा बेचने पर जाएंगे जेल, जानें क्यों?

Seoni Food License: सिवनी जिले में कई छोटे-बड़े फूड बेचने वाले लाइसेंस के कारोबार कर रहे हैं, जबकि नियम के अनुसार यह बहुत जरूरी है.  प्रशासन ने अब तक 7,500 से ज्यादा लाइसेंस जारी किए हैं, लेकिन हजारों विक्रेता अभी भी बिना लाइसेंस फेरी और दुकानें चला रहे हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Sep 15, 2025, 02:40 PM IST
फूड दुकान खोलने वाले हो जाएं सावधान!
फूड दुकान खोलने वाले हो जाएं सावधान!

Seoni News: सिवनी जिले में समोसा, मंगोड़े, चाट, पोहा, मोमोज, डोसा, आलूबंडा, पकौड़े और चाय जैसी खाद्य सामग्री बेचने वाले दुकानदारों के लिए फूड लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है. खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत बिना लाइसेंस खाद्य कारोबार करना अपराध माना जाता है. नियमों का उल्लंघन करने पर 2 से 5 लाख रुपए का जुर्माना और 6 महीने तक की जेल हो सकती है.

जिले में अब तक साढ़े सात हजार विक्रेताओं को फूड लाइसेंस जारी किया जा चुका है. ज्यादातर दुकानदारों ने ऑनलाइन आवेदन कर खुद लाइसेंस बनवाया, जबकि कुछ छोटे विक्रेताओं को समय-समय पर कैम्प लगाकर लाइसेंस दिए गए. बावजूद इसके जिले में हजारों विक्रेता बिना लाइसेंस के खाद्य सामग्री बेच रहे हैं. इनकी गुणवत्ता और सुरक्षा की जांच नहीं हो पा रही है, जिससे उपभोक्ताओं के लिए जोखिम बना हुआ है.

90 नमूने पाए गए अमानक
पिछले तीन साल में जिले में 968 खाद्य सैंपल लिए गए, जिनमें से 90 नमूने अमानक पाए गए और उन पर जुर्माने की कार्रवाई हुई. अगर जिले के सभी विक्रेताओं के सैंपल लिए जाते, तो कई सैकड़ा अमानक फूड पकड़ा जा सकता था. शहर से लेकर गांव तक फेरी वाले, ठेला-टपरा और सड़क किनारे की दुकानों पर अधिकतर विक्रेताओं के पास फूड लाइसेंस नहीं है. आंकड़ों के अनुसार, शहर की 20 दुकानों में से केवल 11 के पास लाइसेंस था.

ऐसे बनवाएं फूड लाइसेंस
फूड लाइसेंस बनवाना आसान और सस्ता है. इच्छुक दुकानदार ऑनलाइन आवेदन करके मात्र 100 रुपए में एक दिन में लाइसेंस ले सकते हैं. समय-समय पर फूड इंस्पेक्टर जांच करते हैं और बिना लाइसेंस पाए जाने पर कार्रवाई करते हैं. फूड इंस्पेक्टर सोनू तिवारी का कहना है कि प्रशासन इस दिशा में लगातार जागरूकता बढ़ा रहा है ताकि सभी विक्रेता नियमों के अनुसार कारोबार करें और उपभोक्ताओं को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री मिल सके.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "सिवनी" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

