/शिक्षक नहीं, शौचालय नहीं, कंप्यूटर नहीं... MP के सरकारी स्कूलों में टीचर की कमी, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

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मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल शिक्षा सिस्टम में गहरे संकट को देखते हुए हाई कोर्ट ने एक अहम कदम उठाया है. एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शिक्षकों की भारी कमी और स्कूलों की खराब हालत पर गहरी चिंता जताई है. कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर 17 अगस्त तक विस्तृत जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है.
शिक्षक, शौचालय और कंप्यूटर के बिना ही चल रहा सरकारी स्कूल
याचिका में पेश किए गए आंकड़े राज्य में शिक्षा के गिरते स्तर की चिंताजनक तस्वीर दिखाते हैं. कुल 2.89 लाख मंजूर टीचिंग पोस्ट में से लगभग 40 प्रतिशत यानी 1,15,678 पद खाली पड़े हैं. हालात इतने खराब हैं कि राज्य के 1,895 सरकारी स्कूलों में एक भी टीचर नहीं है. इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 5,000 स्कूल जर्जर इमारतों में चल रहे हैं, 3,400 स्कूलों में टॉयलेट जैसी जरूरी सुविधाएं नहीं हैं, और डिजिटल युग में भी 59,000 स्कूलों में कंप्यूटर की सुविधा नहीं है.
22 लाख से ज्यादा छात्रों ने सरकारी स्कूल छोड़ दिए
इन जर्जर हालात का छात्रों के दाखिले पर सीधा और बुरा असर पड़ा है. याचिकाकर्ता के अनुसार पिछले दस सालों में बुनियादी सुविधाओं और शिक्षकों की कमी के कारण 22 लाख से ज़्यादा छात्रों ने सरकारी स्कूल छोड़ दिए हैं. हाई कोर्ट ने अब इन मुद्दों पर सरकारों से जवाब मांगा है और खास तौर पर यह पूछा है कि वे कब तक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने और शिक्षकों की नियुक्ति करने का इरादा रखती हैं.
हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
सेंधवा के सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता बीएल जैन की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर चिंता जताई है. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अभिषेक तुगनावत ने अदालत को बताया कि मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल शिक्षकों की भारी कमी और बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझ रहे हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 17 अगस्त तक विस्तृत जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही अदालत ने सरकार से पूछा है कि स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति और आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की प्रक्रिया कब तक पूरी की जाएगी.
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