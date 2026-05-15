रतलाम में बारूद के सौदागरों पर शिकंजा! अफसरों ने जब गोदाम खोले तो उड़ गए होश, दिए निर्देश

Ratlam Firecracker Inspection News: देवास पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट के बाद रतलाम प्रशासन अलर्ट मोड पर है. जिले में पटाखा गोदामों, डेटोनेटर और विस्फोटक भंडारण केंद्रों की सघन जांच की जा रही है. अधिकारियों ने व्यापारियों को सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं.
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Dewas Factory Blast Impact: देवास जिले में हाल ही में हुए पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट के बाद रतलाम जिला प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है. गर्मी के मौसम और शादी-ब्याह के सीजन को देखते हुए जिले में पटाखों के भंडारण और सुरक्षा व्यवस्थाओं की सघन जांच शुरू कर दी गई है. इन दिनों शादियों में बड़े स्काई शॉट्स और आतिशबाजी का उपयोग बढ़ गया है, जिसके चलते पटाखा व्यापारियों के गोदामों में भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जमा है. ऐसे में सुरक्षा मानकों में थोड़ी भी लापरवाही बड़ा हादसा बन सकती है.
इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा विस्फोटक अधिनियम के तहत नामली क्षेत्र में पटाखा व्यापारियों और दुकानों का निरीक्षण किया गया. एसडीएम रतलाम ग्रामीण विवेक सोनकर ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया. निरीक्षण के दौरान पटाखों के भंडारण की व्यवस्था, अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता, सुरक्षा दूरी और आवश्यक लाइसेंस व अनुमति दस्तावेजों की जांच की गई.
लापरवाही बर्दाश्त नहीं
प्रशासन ने व्यापारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन किया जाए. अधिकारियों ने चेतावनी दी कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. निरीक्षण के दौरान एसडीएम के साथ एसडीओपी किशोर पाटनवाला और तहसीलदार आशीष उपाध्याय भी मौजूद रहे. अधिकारियों ने दुकानदारों और गोदाम संचालकों को समझाइश देते हुए कहा कि तेज गर्मी में विस्फोटक सामग्री को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है.
लगातार होंगे निरीक्षण
प्रशासन ने केवल पटाखा गोदामों तक जांच सीमित नहीं रखी, बल्कि जिले में डेटोनेटर और खदानों में उपयोग होने वाले विस्फोटक मैगजीन की भी संयुक्त जांच की. ग्राम घटवास, नामली में मैगजीन और डेटोनेटर भंडारण केंद्रों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं को परखा गया. वहीं सैलाना एसडीएम तरुण जैन ने भी रावटी क्षेत्र में संयुक्त निरीक्षण किया. प्रशासन का कहना है कि आमजन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और ऐसे निरीक्षण आगे भी लगातार जारी रहेंगे.
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