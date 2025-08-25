बुरहानपुर में गणेश प्रतिमा हादसे के बाद प्रशासन सख्त, युवक की मौत के बाद दी ये चेतावनी

Ganesh Chaturthi 2025: मध्य प्रदेश के बुरहानपुर ज़िले के लालबाग रोड पर गणेश प्रतिमा गिरने से खंडवा के एक युवक की मौत के बाद प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है. जिस कारखाने में मूर्ति बनाई गई थी, उसे सील कर दिया गया है. प्रशासन ने सभी मूर्तिकारों को सख्त चेतावनी दी है कि वे 10 फीट से ऊंची गणेश प्रतिमाएं न बनाएं और शाम 5 बजे के बाद मूर्तियां ले जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है. पुलिस ने मूर्ति ले जा रही ट्रॉली को भी ज़ब्त कर लिया है. इस घटना से नाराज़ हिंदू संगठनों ने सड़कों की बदहाली के ख़िलाफ़ प्रदर्शन किया है.

यह भी पढ़ें: गणेश उत्सव से पहले बुरहानपुर में बड़ा हादसा, धड़ाम से गिरी 12 फीट ऊंची प्रतिमा, खंडवा के युवक की मौत

बुरहानपुर में गणेश प्रतिमा हादसे के बाद प्रशासन सख्त

दरअसल, बुरहानपुर के लालबाग रोड पर गणेश प्रतिमा गिरने से खंडवा निवासी एक युवक की मौत हो गई. हादसे के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ और सम्राट मौर्य आर्ट फैक्ट्री को सील कर दिया गया. अब 12 से ज़्यादा मूर्तिकारों की कारखानों का निरीक्षण कर पंचनामा तैयार किया गया है. प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अगर ऊंची मूर्तियां बाहर भेजी गईं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी. ट्रॉली को ज़ब्त कर लिया गया है और देर रात मृतक का पोस्टमार्टम किया गया.

यह भी पढ़ें: Crime News-घर में घुसकर महिला की बेरहमी से हत्या, हिंदू सगंठनों का हंगामा, पुलिस ने शेख सलीम को दबोचा

युवक की मौत के बाद दी ये चेतावनी

बता दें कि प्रशासन ने उस कारखाने को रात के डेढ़ बजे तहसीलदार के निर्देश पर सील कर दिया, जहां से प्रतिमा निकली थी. रविवार को प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की संयुक्त टीम ने मूर्तिकारों के कारखानों की जांच की. 20 से 25 फीट ऊंची विशाल प्रतिमाएं देखकर अधिकारी चौंक गए. मूर्तिकारों को सख्त चेतावनी दी गई कि यदि कोई 10 फीट से ऊंची प्रतिमा कारखाने से बाहर निकालेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा, शाम 5 बजे के बाद प्रतिमाओं के ले जाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. जांच में 12 से अधिक मूर्तिकारों के कारखानों का निरीक्षण किया गया, जहां सभी बड़ी और छोटी प्रतिमाओं की गिनती कर पंचनामा तैयार कर समझाइश दी गई. (सोर्स- पत्रिका)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!