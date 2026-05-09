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पहली में 1078 ग्राम, 11वीं-12वीं में 3.5-5 KG… प्रशासन सख्त, जान लीजिए कितना होना चाहिए आपके बच्चे के स्कूल बैग का वजन

Jabalpur News: जबलपुर प्रशासन ने बच्चों द्वारा ले जाए जाने वाले भारी स्कूल बैग के मामले में सख्त रुख अपनाया है. बाल संरक्षण आयोग और लोक शिक्षण संचालनालय ने नेशनल बैग पॉलिसी का पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए हैं. जानिए कि आपके बच्चे के स्कूल बैग का वजन असल में कितना होना चाहिए.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: May 09, 2026, 08:17 AM IST
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पहली में 1078 ग्राम, 11वीं-12वीं में 3.5-5 KG… प्रशासन सख्त, जान लीजिए कितना होना चाहिए आपके बच्चे के स्कूल बैग का वजन

MP School Bag Weight Limit: मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में प्रशासन ने बच्चों के कंधों से स्कूल बैग का बोझ कम करने की तैयारी कर ली है. बाल संरक्षण आयोग और लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर 'नेशनल बैग पॉलिसी ' को सख्ती से लागू करने को कहा है. आयोग का मानना ​​है कि भारी स्कूल बैग न केवल बच्चों के शारीरिक विकास पर बुरा असर डाल रहे हैं, जिससे रीढ़ और कंधे से जुड़ी समस्याएं पैदा हो रही हैं बल्कि उन पर अनावश्यक मानसिक दबाव भी डाल रहे हैं.

जबलपुर में छात्रों के बैग का वजन तय
नए दिशा-निर्देशों के तहत हर कक्षा के लिए वजन की एक तय सीमा निर्धारित की गई है. आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि कक्षा 1 के छात्र के स्कूल बैग का वजन 1,078 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए. कक्षा 11 और 12 के छात्रों के लिए उनके स्कूल बैग का वजन 3.5 से 5 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए. अगर कोई स्कूल इन तय मानकों का पालन करने में नाकाम रहता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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जान लीजिए कितना होना चाहिए आपके बच्चे के स्कूल बैग का वजन
छात्रों की उम्र और क्लास के स्तर को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने स्कूल बैग के वजन की सीमा तय कर दी है. निर्देशों के अनुसार प्री-प्राइमरी के छात्रों को स्कूल बैग ले जाने की जरूरत नहीं होगी. इसके अलावा बैग के वजन की सीमा क्लास 1 के लिए 1,078 ग्राम, क्लास 2 के लिए 1,080 ग्राम, क्लास 3 के लिए 1,572 ग्राम, क्लास 4 के लिए 1,804 ग्राम और क्लास 5 के लिए 1,916 ग्राम तय की गई है. इसी तरह क्लास 6 के लिए यह सीमा 3,080 ग्राम, क्लास 7 के लिए 3,508 ग्राम, क्लास 8 के लिए 3,640 ग्राम, क्लास 9 के लिए 4,400 ग्राम और क्लास 10 के लिए 4,182 ग्राम तय की गई है.  साथ ही क्लास 11 और 12 के छात्रों के लिए बैग के वजन की अनुमत सीमा 3.5 से 5 किलोग्राम के बीच तय की गई है.

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