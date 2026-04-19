MP में अब नर्सिंग के लिए नहीं देनी होगी अलग से परीक्षा, 12वीं के अंकों के आधार पर मिलेगा एडमिशन!

MP News: मध्य प्रदेश सरकार नर्सिंग कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया को आसान बनाने जा रही है. जनरल नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट (GNST) को बंद करने पर विचार किया जा रहा है, जो अब तक राज्य में तीन साल के GNM कोर्स के लिए आयोजित किया जाता रहा है.
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Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश में नर्सिंग शिक्षा के क्षेत्र में दाखिला प्रक्रिया को लेकर एक बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया जा रहा है. अब तक तीन साल के GNM (जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी) कोर्स में दाखिले के लिए 'जनरल नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट' (GNST) आयोजित किया जाता था, जिसे र्मचारी चयन मंडल द्वारा संचालित किया जाता था. हालांकि अब इस परीक्षा को बंद करने और 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर सीधे दाखिला देने की योजना पर विचार किया जा रहा है.
12वीं के अंकों के आधार पर मिलेगा एडमिशन!
शनिवार को हुई एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने निर्देश दिया कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल (INC) के नियमों के अनुरूप मध्य प्रदेश में भी एक समान प्रवेश प्रणाली लागू की जाए. वर्तमान में GNM पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड द्वारा एक प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है. हालांकि अब इस प्रक्रिया को समाप्त करने और इसके बजाय कक्षा 12 के अंकों से प्राप्त मेरिट के आधार पर प्रवेश देने के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है.
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बदलाव की तैयारी
MP नर्सिंग काउंसिल के अध्यक्ष डॉ. बीनु कुशवाहा के अनुसार इस बदलाव का उद्देश्य नर्सिंग शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना और कॉलेजों में छात्रों का पर्याप्त दाखिला सुनिश्चित करना है. कई अन्य राज्य पहले से ही NEET या मेरिट के आधार पर दाखिले दे रहे हैं. इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, इंडियन नर्सिंग काउंसिल के नियमों के अनुसार दाखिला प्रक्रिया में बदलाव करने की तैयारियां चल रही हैं.
छात्रों को होगा फायदा
यदि इस प्रस्ताव को पूरी तरह से लागू किया जाता है, तो राज्य में नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक हज़ारों उम्मीदवारों को प्रवेश परीक्षा के लिए अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ेगी. इससे समय और संसाधनों, दोनों की बचत होगी और शैक्षणिक सत्र भी निर्धारित समय पर शुरू हो सकेगा. उम्मीद है कि राज्य सरकार इस संबंध में जल्द ही आधिकारिक दिशा-निर्देश जारी करेगी.
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