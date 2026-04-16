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जेल से छुटकर आरोपी युवती को कर रहा था परेशान, यमराज बनकर पिता, भाई और जीजा ने युवक का कर दिया काम तमाम

mp news: जेल से जमानत पर छूटने के बाद आरोपी फिर से पीड़िता को परेशान कर रहा था. पीड़िता ने जब इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी तो उन्होंने आरोपी का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी.

 

Edited By:  Mayuri Payal|Last Updated: Apr 16, 2026, 08:14 PM IST
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crime news narmadapuram: जेल से जमानत पर छूटने के बाद आरोपी फिर से पीड़िता को परेशान कर रहा था. पीड़िता ने जब इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी तो उन्होंने आरोपी का अपहरण कर उसकी हत्या की फिर उसके शव को पास एक कुंए में फेक दिया. पुलिस ने हत्या के आरोप में पीड़िता के पिता, भाई और जीजा सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें अब कोर्ट में पेश किया जाएगा. 

जेल से छुटने के बाद सीधे मौत
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार,  मृतक ने युवती को प्रेम प्रसंग में फंसाकर उसके साथ गलत काम किया था. युवती  ने मृतक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद मृतक विश्वास के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म का केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया था. कुछ दिन बाद जमानत पर विश्वास बाहर आया और दोबारा से युवती को परेशान करने लगा. युवती ने इसकी शिकायत परिजनों को की तो उन्होंने विश्वास को सीधे मौत के घाट उतार दिया. 

पहले अपहरण फिर खेल खत्म
युवती के परिजनों ने पहले विश्वास का अपहरण किया फिर गला दबाकर उसका हत्या कर दी. परिजनों ने  शव को नग्न हालत में दूर खेत में स्थित कुएं में फेंक दिया. इधर 12 अप्रैल की रात 10 बजे से विश्वास गायब था. 13 अप्रैल को उसके भाई राज सिंह गुर्जर ने बनखेड़ी थाने पहुंचकर उसके अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी और जमुनिया रंधीर के कुछ लोगों पर संदेह जताया था.

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इन लोगों को किया गया गिरफ्तार
एसआई मनमोहन ठाकुर ने रेप पीड़िता के भाई, पिता और अन्य परिजनों से विश्वास के बारे  में पूछताछ की. शुरुआत में उन्होंने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन बुधवार को दोबारा सख्ती से पूछताछ करने पर उन्होंने गला दबाकर हत्या करना स्वीकार कर लिया. पुलिस ने हत्या के आरोप में पीड़िता के पिता, भाई और जीजा सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा रिपोर्ट: अभिषेक गौर, नर्मदापुरम

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