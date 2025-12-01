Advertisement
सब्जी की हर पत्ती में छुपा है जहर! पालक, मेथी, गोभी खाते हैं तो हो जाएं सावधान, जबलपुर में फूड सेफ्टी विभाग का एक्शन

Jabalpur Food Safety Department News: मध्य प्रदेश के जबलपुर में हाईकोर्ट के आदेश के बाद फूड सेफ्टी विभाग ने कई सब्जियों के सैंपल लिए हैं. इसे जांच के लिए भोपाल प्रयोगशाला में भेजा गया है, ताकि पता लगाया जा सके कि इन सब्जियों में कोई खतरनाक तत्व तो नहीं पाए जाते हैं. इसकी वजह यह है कि किसान गंदे नाले के पानी से फसलों को उगा रहे हैं, इसी के चलते नगर निगम की तरफ से भी कार्रवाई की गई है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 01, 2025, 03:19 PM IST
पालक, मेथी, गोभी खाने वाले सावधान!
Jabalpur News: इन दिनों ग्रामीण इलाके हों या फिर शहरी इलाके, हर घर में पालक, मेथी और गोभी की डिमांड बहुत ज्यादा है. क्योंकि सर्दियों में इन फसलों की जमकर पैदावार होती है. किसान तो अपने खेतों में इन सब्जियों की खेती करते हैं, लेकिन उनके सिंचाई के लिए खास व्यस्था नहीं होती है. इसी के चलते किसानों को नाले के पानी से फसल उगाने के लिए मजबूर हो जाते हैं. इसको लेकर पिछले दिनों जबलपुर हाईकोर्ट ने सवाल खड़े किए थे, जहां पर कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम एक्शन में आया. इसके बाद नगर निगम की तरफ से नाले पर लगी मोटरों को तुंत हटवाया गया. वहीं जबलपुर में नाले के पानी से सब्जियां दूषित हो रही है या नहीं इसकी भी जांच की जा रही है.

बता दें कि जबलपुर में खाद्य विभाग की तरफ से नाले के पानी से उगाई जाने वाली सब्जियों के सैंपल इकट्ठे कर रहा है. वहीं खाद्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सब्जियों के लिए गए सैंपलों की जांच की जा रही है. इसकी रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि नाले के पानी ने इन्हें कितना दूषित किया है. इसके अलवा, खाद्य विभाग कीतरफ से जबलपुर में गोहलपुर के सब्जी बेचने वाले दुकानदारों के गोभी, पालक, मेथी, बंदगोभी और लौकी के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला में भेज दिया गया है. जहां पर इन सब्जियों की जांच की जा रही है कि इन सब्जियों में कोई ऐसे हानिकारक तत्व तो नहीं है, जो इंसान के शरीर पर नुकसान पहुंचा रहे हों. 

सब्जियों की हो रही जांच
हाईकोर्ट के आदेश के बाद जबलपुर में बहने वाले नाले के पानी से जो सब्जियां उगाई जा रही हैं, उनकी जांच की जा रही है. कि उनमें कोई ऐसा हानिकारक तत्व तो नहीं पाए गए हैं. जिससे लोगों के शरीर पर गंभीर असर डाले. वहीं जिला प्रशासन की तरफ से किसानों को चेतावनी दी जा रही है कि नाले वाले पानी से अपनी फसलों में सिंचाई न करें. इसके अलावा, शहर में जहां-जहां नालों पर मोटर लगे हैं, तो उनको हटाया जा रहा है. खाद्य सुरक्षा अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, इन सब्जियों के लिए सैंपल को जांच के लिए भोपाल भेजा गया है. रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि यह सब्जियां दूषित थी या नहीं. 

हर सप्ताह जैविक हाट
अधिकारियों का कहना है कि यह कोई पहली बा नहीं हुआ है, जब इन सब्जियों के सैंपल लिए हों. इससे पहले भी ड्राइव सेंट्रल लेवल पर चलाई जाती है. जब कुछ सब्जियों के सैंपल लिए जाते हैं, जिन्हें रंगीन करने के लिए उनमें केमिकल डाला जाता है. साल में एक बार हम ऐसी सब्जियों के सैंपल लेकर उनकी जांच जरूरत करते हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि सब्जियों में कोई हानिकारक तत्व तो नहीं पाए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि सब्जी, विटामिन फाइबर मिनरल का प्रमुख स्रोत माना जाता है. ऐसे में अगर लोग हानिकारक केमिकल युक्त सब्जियों का सेवन करते हैं, तो उनके लिए काफी घातक साबित हो सकती हैं. वहीं प्रशासन की तरफ से जबलपुर में हर सप्ताह को जैविक हाट लगाया जाता है. 

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

