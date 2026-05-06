लेंसकार्ट के बाद अब पैंटालून्स निशाने पर...जबलपुर में तिलक-कलावा को लेकर बवाल! हिंदू संगठनों का विरोध

Jabalpur Pantaloons Controversy: जबलपुर के एक शॉपिंग मॉल में स्थित पैंटालून्स शोरूम में धार्मिक प्रतीकों को लेकर शुरू हुआ विवाद अब काफी बढ़ गया है. हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया है कि शोरूम प्रबंधन कर्मचारियों को तिलक लगाने या कलावा बांधने से रोकता है, जिसे वे धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन मानते हैं. एक कर्मचारी ने आरोप लगाया है कि उसे जबरदस्ती अपना तिलक पोंछने और कलावा काटने के लिए मजबूर किया गया. इस घटना से आहत होकर उसने बाद में अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया.

शोरूम कर्मचारी का गंभीर आरोप

दरअसल, पैंटालून्स शोरूम के एक कर्मचारियों ने प्रबंधन पर धार्मिक प्रतीकों पर रोक लगाने का आरोप लगाया है. कर्मचारी शुभम सेन के मुताबिक चार दिन पहले उन्हें अपने माथे पर तिलक लगाने और कलाई पर कलावा बांधने से मना कर दिया गया था. उन्हें बताया गया कि कंपनी की पॉलिसी के तहत शोरूम परिसर के अंदर किसी भी धार्मिक प्रतीक या रीति-रिवाज को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है.

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शुभम का आरोप है कि उनसे जबरदस्ती उनका तिलक हटवाया गया और कलावा कटवा दिया गया. इस घटना से उनकी धार्मिक भावनाएं गहरी आहत हुईं, जिसके बाद उन्होंने दो दिन पहले अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया. मामला सामने आने के बाद विभिन्न हिंदू संगठनों ने पैंटालून्स शोरूम के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपा.

आंदोलन तेज करने की चेतावनी

प्रदर्शनकारियों ने शोरूम संचालक को चेतावनी दी है कि वह सभी धर्मों का सम्मान करे. वरना आंदोलन को और तेज किया जाएगा. विरोध प्रदर्शन के दौरान शोरूम के मालिक नितिन के माथे पर वैदिक मंत्रों के साथ तिलक लगाया गया और उनकी कलाई पर कलावा भी बांधा गया. पुलिस ने बताया कि इस मामले के संबंध में एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है. मामले की जांच चल रही है, और यदि कोई आपराधिक मामला सामने आता है तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

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