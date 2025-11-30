52 बार SORRY बोलने के बाद तीसरी मंजिल से कूदा छात्र, स्कूल पर लगे गंभीर आरोप, जानिए क्या है पूरा मामला?

Ratlam News: रतलाम के एक निजी स्कूल में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 8वीं कक्षा के एक 13 वर्षीय छात्र ने कथित तौर पर तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी. यह छात्र राष्ट्रीय स्तर का स्केटिंग खिलाड़ी है, जिसका इलाज गंभीर हालत में अहमदाबाद में चल रहा है. उसे रीढ़ की हड्डी, पैरों और जबड़े में गंभीर चोटें आई हैं, जिससे 5 दिसंबर को होने वाली नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लेने का उसका सपना टूट गया है.

3 मंजिल से कूद गया स्टूडेंट

दरअसल, रतलाम के एक प्राइवेट स्कूल की तीसरी मंज़िल से आठवीं क्लास के एक स्टूडेंट ने छलांग लगा दी. शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे हुई इस घटना से स्कूल में अफरा-तफरी मच गई. बच्चे को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया. घायल होने के कारण, 5 दिसंबर को विशाखापत्तनम में होने वाली नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लेने का बच्चे का सपना अधूरा रह गया. परिवार का आरोप है कि स्कूल का रवैया ही इस घटना की असली वजह है.

जानिए क्या है पूरा मामला?

इस घटना के बाद स्टूडेंट के परिवार ने स्कूल पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका आरोप है कि स्कूल का रवैया ही इस घटना की असली वजह है. परिवार का कहना है कि बच्चा रेगुलर मोबाइल यूज़र नहीं था, लेकिन सिर्फ़ एक दिन, उसे स्कूल में मोबाइल लाने पर इतनी बुरी तरह डांटा गया कि वह मेंटली स्ट्रेस में चला गया. परिवार का कहना है कि 52 बार माफ़ी मांगने के बाद भी बच्चे को माफ़ नहीं किया गया. यहां तक कि उसे रेस्टिगेट करने की बात कहकर और पिता को बुलाकर तनाव और बढ़ा दिया गया. परिवार का दावा है कि इस मेंटल प्रेशर और नेशनल्स में न जा पाने की चिंता ने बच्चे को यह बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया. शनिवार के हंगामे के बाद शिक्षा विभाग और पुलिस ने जांच की है और कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्‍मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मारने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्‍पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.