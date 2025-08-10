पानी-पानी हुआ सिवनी! बारिश के बाद नदी-नाले उफान पर, अंडर ब्रिज में भरा पानी

Seoni Mausam News: मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज काफी बदल गया है. कहीं भारी बारिश ने तबाही मचाई है, तो कहीं बारिश ही नहीं हो रही है. वहीं सिवनी जिले की बात करें तो शनिवार को हुई बारिश के बाद रविवार सुबह जिले में घना धुंध छाया रहा, जिससे वाहन चालकों को खासी परेशानी हुई. भारी बारिश के कारण नदी-नालों का जलस्तर बढ़ गया और कई ग्रामीण सड़कें बंद हो गईं.बारिश का सबसे ज्यादा असर घंसौर ब्लॉक में दिखा, जहां यातायात काफी प्रभावित हुआ. जबकि सारसडोल के पास रेलवे अंडरब्रिज में पानी भर जाने से घंटों यातायात बाधित रहा.

अंडर ब्रिज में भरा पानी

दरअसल, सिवनी में इन दिनों मौसम आंखमिचौली खेल रहा है. कभी तेज बारिश हो रही है तो कभी बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है. इसी बीच रविवार को मौसम में काफी बदलाव देखने को मिला. क्योंकि शनिवार शाम से जारी तेज बारिश से मौसम सुहाना हो गया. लेकिन इस धुंध के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. तेज बारिश के कारण किंदरई से घंसौर मार्ग, पुटरई से बरेली गांव को जोड़ने वाला ग्रामीण मार्ग और घंसौर से जबलपुर जाने वाला रास्ता काफी प्रभावित हुआ है. सारसडोल के पास रेलवे अंडरब्रिज में पानी भर गया, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया था.

बारिश के बाद नदी- नाले उफान पर

बता दें कि अचानक हुई बारिश को देखते हुए प्रशासन ने आम जनता से सतर्क रहने की अपील की है. बारिश के कारण नदी-नालों में उफान है, जिससे खतरा बढ़ गया है. खेतों में काम कर रहे किसानों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है. प्रशासन ने बिजली गिरने की भी आशंका जताई है. गौरतलब है कि पिछले साल घंसौर, छपारा, बंडोल, कुरई और बरघाट क्षेत्र में बिजली गिरने से कई लोगों की जान जा चुकी है. गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से बारिश की रफ्तार धीमी पड़ गई थी. मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय हो गया है, जो 13 अगस्त को मप्र में प्रवेश कर सकता है. ( सोर्स-दैनिक भास्कर)

