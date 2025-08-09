आगर मालवा की सच्ची कहानी: रक्षाबंधन से ठीक पहले भाई को मौत के मुंह से खींच लाई बहन, जानिए कैसे?

MP Rakshabandhan Special Story: आज पूरे देश में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है. बहनें अपने भाई की कलाई में राखी बांध रहीं हैं. साथ ही भगवान से उनके स्वस्थ्य और दीर्घायु रहने की कामना कर रही हैं. हर भाई-बहन एक दूसरे को प्यार का एहसास दिला रहे हैं. इन सबके बीच मध्य प्रदेश के आगर-मालवा से भाई बहन के प्यार की एक ऐसी कहानी सामने आई है, जिसे पढ़कर आप भी भावुक हो जाएंगे.

दरअसल, हम बात कर रहे हैं आज एक ऐसी बहन की जिसे अपने भाई को मौत के आगोश में जाता हुआ देखा नहीं गया. फिर क्या उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर भाई को किडनी दे दी. जिससे उसका भाई ठीक हो गया और आज रक्षाबंधन के खास मौके पर राखी बंधवाने उसके घर पहुंचा है.

पढ़िए आगर मालवा की सच्ची कहानी

बता दें कि यह कोई मनगढ़ंत नहीं बल्कि आगर मालवा जिले की सच्ची घटना है. जहां आगर मालवा में रहने वाली एक बहन का दिल उस समय पसिज गया, जब उसने अपने भाई को अस्पताल में धीरे धीरे काल की आगोश में जाते देखा. बस फिर क्या था बहन से रहा नहीं गया और अपने घर के सबसे छोटे भाई को अपनी ही किडनी देकर उसके प्राणों की रक्षा कर ली. बहन का यह त्याग काम आया ओर आज उनका भाई पूरी तरह से स्वस्थ है.

आगर मालवा जिले के ही सोयत में रहने वाले गोविंद की शुगर बहुत ज्यादा बढ़ गया ओर वह दिन प्रतिदिन अत्यधिक बीमार होता गया. गोविंद जब अधिक बीमार हुआ तो ना सिर्फ मध्यप्रदेश बल्कि गुजरात में भी उसका डाइग्लोसिस चलता रहा. बीमारी ओर अधिक बढ़ने लगी, धीरे धीरे उसकी किडनियों ने काम करना बंद कर दिया. ऐसे में उसकी बहन सीमा सामने आई ओर उसने अपनी किडनी देने में देर नहीं की. बहन ने किडनी देकर भाई की जान बचाईय

राखी बंधवाने पहुंचा भाई

सीमा कारपेंटर के प्रेम और त्याग की बदौलत आज भाई भी इस दुनिया में सांस ले रहा है ओर जिंदा है. गोविंग बहुत हद तक अब स्वस्थ है ओर जीवन दान देने वाली बहन से राखी बंधवाने आया है.

रिपोर्ट- कनीराम यादव, जी मीडिया, आगर मालवा

