आगर मालवा की सच्ची कहानी: रक्षाबंधन से ठीक पहले भाई को मौत के मुंह से खींच लाई बहन, जानिए कैसे?
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2873256
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

आगर मालवा की सच्ची कहानी: रक्षाबंधन से ठीक पहले भाई को मौत के मुंह से खींच लाई बहन, जानिए कैसे?

Rakshabandhan Emotional Story: आज हम आपको रक्षाबंधन के खास मौके पर आगर मालवा के एक ऐसे भाई-बहन की कहानी बताने जा रहे हैं, जिनका प्यार सुनकर आप भी इमोशनल हो जाएंगे. क्योंकि एक बहन ने अपनी जान की बाजी लगाकर भाई को काल के गाल से बाहर निकाल दिया. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 09, 2025, 07:49 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आगर मालवा की सच्ची कहानी: रक्षाबंधन से ठीक पहले भाई को मौत के मुंह से खींच लाई बहन, जानिए कैसे?

MP Rakshabandhan Special Story: आज पूरे देश में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है. बहनें अपने भाई की कलाई में राखी बांध रहीं हैं. साथ ही भगवान से उनके स्वस्थ्य और दीर्घायु रहने की कामना कर रही हैं. हर भाई-बहन एक दूसरे को प्यार का एहसास दिला रहे हैं. इन सबके बीच मध्य प्रदेश के आगर-मालवा से भाई बहन के प्यार की एक ऐसी कहानी सामने आई है, जिसे पढ़कर आप भी भावुक हो जाएंगे.  

दरअसल, हम बात कर रहे हैं आज एक ऐसी बहन की जिसे अपने भाई को मौत के आगोश में जाता हुआ देखा नहीं गया. फिर क्या उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर भाई को किडनी दे दी. जिससे उसका भाई ठीक हो गया और आज रक्षाबंधन के खास मौके पर राखी बंधवाने उसके घर पहुंचा है.

पढ़िए आगर मालवा की सच्ची कहानी
बता दें कि यह कोई मनगढ़ंत नहीं बल्कि आगर मालवा जिले की सच्ची घटना है. जहां आगर मालवा में रहने वाली एक बहन का दिल उस समय पसिज गया, जब उसने अपने भाई को अस्पताल में धीरे धीरे काल की आगोश में जाते देखा. बस फिर क्या था बहन से रहा नहीं गया और अपने घर के सबसे छोटे भाई को अपनी ही किडनी देकर उसके प्राणों की रक्षा कर ली. बहन का यह त्याग काम आया ओर आज उनका भाई पूरी तरह से स्वस्थ है.

आगर मालवा जिले के ही सोयत में रहने वाले गोविंद की शुगर बहुत ज्यादा बढ़ गया ओर वह दिन प्रतिदिन अत्यधिक बीमार होता गया. गोविंद जब अधिक बीमार हुआ तो ना सिर्फ मध्यप्रदेश बल्कि गुजरात में भी उसका डाइग्लोसिस चलता रहा. बीमारी ओर अधिक बढ़ने लगी, धीरे धीरे उसकी किडनियों ने काम करना बंद कर दिया. ऐसे में उसकी बहन सीमा सामने आई ओर उसने अपनी किडनी देने में देर नहीं की. बहन ने किडनी देकर भाई की जान बचाईय

राखी बंधवाने पहुंचा भाई
सीमा कारपेंटर के प्रेम और त्याग की बदौलत आज भाई भी इस दुनिया में सांस ले रहा है ओर जिंदा है. गोविंग बहुत हद तक अब स्वस्थ है ओर जीवन दान देने वाली बहन से राखी बंधवाने आया है.

रिपोर्ट- कनीराम यादव, जी मीडिया, आगर मालवा

ये भी पढ़ें- MP Weather Update Today: राखी बंधवाकर बंगाल से सीधा एमपी पहुंचेगा मानसून! भारी बारिश से मचेगी तबाही, आज 9 जिलों में अलर्ट

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. भोपाल की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

Agar MalwaRakshabandhan Special Story

Trending news

datia news
अपनी ही सरकार पर बरसे BJP विधायक, बोले- अपराधियों पर नहीं लग रही लगाम, CM से मिलूंगा
balod news
पेट्रोल छोड़िए! अब बिना हेलमेट नहीं मिलेगी शराब, नहीं लगाया तो लौटना पड़ेगा खाली हाथ
mp news
मुरैना में मानवता शर्मसार, अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड ने अधेड़ को घसीटकर बाहर फेंका
unique news
MP में अजब कारनामा, पैदा होते ही बच्ची को मिली सरकारी नौकरी, बनी आंगनबाड़ी सहायिका
khargone news
झील किनारे बॉयफ्रेंड के साथ बर्थडे मना रही थी बेटी, पीछे से आया पिता… फिर आगे जो हुआ
guna news
बुजुर्ग बोले कुछ ऐसा कि CM मोहन को खिलवानी पड़ी कसम, बोले- खाओ भगवान कसम...
Metropolitan Region in MP
MP में बढ़ेंगी महानगरों की संख्या!इंदौर-भोपाल के बाद ये 3 शहर भी बनेंगे मेट्रोपॉलिटन
Raisen News
'क से काबा', 'म से मस्जिद', 'औ से औरत हिजाब में', रायसेन के स्कूल में धर्म की घुसपैठ
chhattisgarh news
IIM और NIT रायपुर को मिलेगा 172 करोड़ का योगदान, छत्तीसगढ़ में सरकार की नई पहल
narayanpur news
नक्सलियों के शुरू हुए अच्छे दिन! बंदूक वाले हाथों में दिखी राखी; प्यार देख झलका आंसू
;