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Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश में व्यापारी कृषि उपज मंडी टैक्स में बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं. 23 जून को राज्य भर की सभी कृषि उपज मंडियों में पूरी तरह से हड़ताल रहेगी और कोई कामकाज नहीं होगा. मंडी बोर्ड के हालिया फैसले से व्यापारी नाराज हैं, जिसमें मार्केट टैक्स को 1.20% से बढ़ाकर 1.70% कर दिया गया है.
'एमपी में सबसे ज्यादा मंडी टैक्स'
मंडी व्यापारियों का कहना है कि टैक्स में हुई इस अचानक बढ़ोतरी से मध्य प्रदेश का कृषि व्यापार पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा. महाराष्ट्र और गुजरात जैसे पड़ोसी राज्यों में मंडी टैक्स की दरें पिछले 20 सालों से सिर्फ 50 पैसे ही रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में मंडी टैक्स सबसे ज्यादा है. जिसकी वजह से दूसरे राज्यों के व्यापारी यहां से गेहूं और सोयाबीन खरीदना बंद कर देंगे, जिससे पूरा कारोबार दूसरे राज्यों में चला जाएगा.
मंडी टैक्स बढ़ाने का विरोध
बता दें कि किसान और व्यापारी इस टैक्स को हटाने की मांग कर रहे हैं और इसके विरोध में मंगलवार को मध्य प्रदेश की सभी अनाज मंडियां बंद रहेंगी. व्यापारियों का कहना है कि राज्य सरकार ने मार्केट टैक्स कम करने के बजाय उसे बढ़ा दिया है. मंडी में किसानों से उपज खरीदने वाले व्यापारियों को अब राज्य सरकार को उपज की कुल कीमत के 1.5 प्रतिशत से अधिक का टैक्स ऑनलाइन देना होगा.
आज बंद रहेंगी MP की सभी कृषि उपज मंडियां
किसान भी इस फैसले का विरोध कर रहे हैं क्योंकि व्यापारियों को जो ऑनलाइन टैक्स देना होगा जो कुल उपज की कीमत का 1.5 प्रतिशत से ज़्यादा है, उसकी भरपाई आखिरकार अनाज की कीमतों से ही की जाएगी. इसका नतीजा यह होगा कि किसानों को अपनी फसल के लिए कम दाम मिलेंगे, जबकि बाजार में अनाज और दालों की बढ़ती कीमतों से आम जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ेगा. दमोह समेत पूरे राज्य में दाल और तिलहन व्यापारियों के संगठनों ने मंडी सचिवों को हड़ताल की सूचना देते हुए पत्र सौंपे हैं. जिसके कारण आज बाजारों में फसलों की खुली नीलामी नहीं होगी.
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