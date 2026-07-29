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किसान प्रतिनिधियों से मिले कृषि मंत्री, समस्याओं के जल्द समाधान का दिया भरोसा, केंद्र को लिखा पत्र

मध्य प्रदेश में मूंग खरीदी और किसानों की अन्य मांगों को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने किसान प्रतिनिधियों से मुलाकात की. उन्होंने किसानों की समस्याएं सुनते हुए शीघ्र और सकारात्मक समाधान का आश्वासन दिया.

Written ByZee News Desk
Published: Jul 29, 2026, 07:11 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 07:16 AM IST
किसान प्रतिनिधियों से मिले कृषि मंत्री, समस्याओं के जल्द समाधान का दिया भरोसा, केंद्र को लिखा पत्र

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