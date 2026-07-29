किसान प्रतिनिधियों से मिले कृषि मंत्री, समस्याओं के जल्द समाधान का दिया भरोसा, केंद्र को लिखा पत्र

कृषि मंत्री ने किसान प्रतिनिधियों से की चर्चा

कृषि मंत्री कंषाना ने कहा कि, प्रदेश सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाए तथा मूंग खरीदी सहित अन्य विषयों पर आवश्यक कदम उठाए जाएं. साथ ही किसानों से शांति बनाए रखने और संवाद के माध्यम से समाधान निकालने की अपील करते हुए कहा कि सरकार और किसान एक-दूसरे के सहयोगी हैं. सरकार का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना तथा उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाना है. मंत्रालय में हुई बैठक के दौरान किसान प्रतिनिधियों ने अपनी मांगों और समस्याओं को विस्तार से रखा, जिस पर कृषि मंत्री श्री कंषाना ने सभी बिंदुओं पर गंभीरता से विचार करने तथा संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर शीघ्र निर्णय लेने का भरोसा दिलाया.