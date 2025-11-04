एमपी में महंगे किराए से मिलेगी मुक्ति! इन 7 शहरों में दौड़ेंगी AI से लैस सरकारी बसें

MP Government Hightech Buses: मध्य प्रदेश में 22 साल बाद एक बार फिर सरकारी बस सेवा शुरू होने जा रही है. राज्य सरकार ने ‘मध्य प्रदेश यात्री परिवहन एवं अधोसंरचना लिमिटेड कंपनी’ बनाकर योजना को आगे बढ़ाया है. पहले चरण में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सागर और रीवा में एआई तकनीक से लैस बसें दौड़ेंगी.
MP AI Bus: मध्य प्रदेश के सात बड़े शहरों के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. अब उन्हें निजी बसों के महंगे किराए से राहत मिलने वाली है. प्रदेश में 22 साल बाद एक बार फिर सरकारी बस परिवहन सेवा शुरू करने की तैयारी चल रही है. इसके लिए राज्य सरकार ने ‘मध्य प्रदेश यात्री परिवहन एवं अधोसंरचना लिमिटेड कंपनी’ का गठन कर दिया है. कंपनी ने प्रदेशभर में बस मार्गों का सर्वे पूरा कर लिया है, ताकि यात्रियों को सस्ती और सुविधाजनक यात्रा मिल सके.
वहीं कंपनी की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक, प्रदेश के ज्यादातर रूटों पर सर्वे हो चुका है. अब तय यह किया जाएगा, कि किन मार्गों पर कितनी बसें चलेंगी. बताया जा रहा है कि इसकी शुरूआत इंदौर और उज्जैन संभाग से की जाएगी. इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है. वहीं कंपनी ने संस्थागत व्यवस्था, स्टॉफ, नियम संशोधन, रूट सर्वे, आईटी प्लेटफॉर्म और निजी बस संचालकों से समन्वय जैसे छह बिंदुओ पर काम तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा.
बस संचालन की जिम्मेदारी
यह कंपनी 3 जुलाई 2025 को 'रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एक्ट' में पंजीकृत हो चुकी है. इस राज्य स्तरीय कंपनी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, जबकि परिवहन मंत्री और मुख्य सचिव उपाध्यक्ष की भूमिका निभाएंगे. कंपनी के अधीन सात सहायक कंपनियां भी बनाई गई हैं, जो संभागीय स्तर पर बस संचालन की जिम्मेदारी संभालेंगी. इनमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर, सागर और रीवा शहर शामिल हैं. इन कंपनियों को मौजूदा सिटी बस कंपनियों के शेयर बदलकर नया स्वरूप दिया गया है.
यात्रियों की संख्या अधिक
मिली जानकारी के मुताबिक, सरकारी बसें पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल पर चलाई जाएंगी. सरकार केवल उन्हीं मार्गों पर बसें उतारेगी जहां निजी बसों की कमी है या सेवाएं कमजोर हैं. यात्रियों के लोड का सर्वे पूरा कर लिया गया है और पहले चरण में इन्हीं सात शहरों में संचालन शुरू होगा. इन इलाकों में यात्रियों की संख्या अधिक है, जबकि निजी बसें महंगे किराए के साथ कम सुविधाएं दे रही हैं, इसलिए इन्हें प्राथमिकता दी गई है.
योजना को लेकर बैठक
मुख्यमंत्री ने भी इस योजना को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की है. उन्होंने कहा कि बसों की निगरानी अब एआई (Artificial Intelligence) तकनीक से की जाएगी. ताकि पुरानी गलतियां दोहराई न जाएं. हर बस में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे और कमांड सेंटर से लाइव ट्रैकिंग होगी. यात्रियों को हैंडहेल्ड मशीन से टिकट दिए जाएंगे. बस संचालन एक कंपनी के पास रहेगा जबकि टिकट वसूली दूसरी एजेंसी के जरिए होगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे. यह कदम एमपी की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को फिर से नया जीवन देगा.