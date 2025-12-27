Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3055693
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

AI तैयार करेगा 9वीं-11वीं के पेपर, 23 फरवरी से शुरू होंगी वार्षिक परीक्षाएं, एमपी में बड़े बदलाव की तैयारी

MP Education News: मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों में बड़ी तैयारी की जा रही है. जहां पर 9वीं और 11वीं परीक्षा के प्रश्नपत्र AI द्वारा तैयार करवाए जाएंगे. इसके अलावा, अति लघुउत्तरीय व लघुउत्तरीय प्रश्नों की संख्या अधिक और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में बदलाव किए जाने की तैयारी की जा रही है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 27, 2025, 08:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI तैयार करेगा 9वीं-11वीं के पेपर
AI तैयार करेगा 9वीं-11वीं के पेपर

MP 9th-11th Exam Date: मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नए साल से 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं शुरू की जाएंगी. बता दें कि 23 फवरी से बोर्ड परीक्षाओं के पैटर्न पर ली जाएगी. इसके लिए प्रदेश स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की मदद से प्रश्नपत्र तैयार किए जाएंगे. इसके अलावा, यह भी जानकारी सामने आई है कि अति लघुउत्तरीय व लघुउत्तरीय प्रश्नों की संख्या अधिक और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या कम होगी. इन परीक्षाओं के प्रश्नपत्र भी 10वीं व 12वीं की तरह ही थानों में रखे जाएंगे. 

वहीं आगे मिली जानकारी के मुताबिक, सभी जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से स्कूलों में प्रश्नपत्र उपलब्ध कराए जाएंगे. बताया जा रहा है कि पेपर के बंडलों को उसी दिन ही केंद्रों पर पहुंचाया जाएगा. इस बार मूल्यांकन भी माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) की अंक योजना के आधार पर बोर्ड परीक्षा की तरह की जाएगी. लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) ने परीक्षा की समय सारिणी जारी कर दी है. साथ ही स्कूलों को पाठ्यक्रम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा विशेष कक्षाएं लगाकर तैयारी करने के लिए कहा गया है. बता दें कि नौवीं व 11वीं में करीब 20 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे.

कितने सेट में बनेंगे प्रश्नपत्र ?
जिस तरीके से बोर्ड परीक्षाओं के पेपर तैयार किए जाते हैं, उसी के आधार पर 9वीं और 11वीं के सभी विषयों के पेपर के चार-चार सेट बनाए जाएंगे. इसके अंतर्गत चार भाग A,B,C और D शामिल हैं. सभी छात्रों को रोटेशन के क्रम में प्रश्न पत्र वितरित किए जाएंगे. 

Add Zee News as a Preferred Source

कितनी पाली में होगी परीक्षा
मिली जानकारी के मुताबिक, 23 फरवरी से 17 मार्च तक 9वीं और 11वीं कक्षाओं के पेपर होंगे. बता दें कि इस बार एक ही पाली में पेपर कराए जाएंगे. दोनों परीक्षा का समय दोपहर 1.30 बजे से 4.30 बजे तक रखा गया है. विद्यार्थियों को समय से आधा घंटे पहले परीक्षा कक्ष में पहुंचना होगा. राज्य स्तर पर बोर्ड पैटर्न के आधार पर प्रश्नपत्र तैयार किए जा रहे हैं. 10वीं एवं 12वीं कक्षा की तरह चार सेट में होंगे.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट

TAGS

mp education news

Trending news

mp education news
AI तैयार करेगा 9वीं-11वीं के पेपर, एमपी में 23 फरवरी से शुरू होंगी वार्षिक परीक्षाएं
mp news
ग्वालियर में पुतले पर संग्राम, अंबेडकर के अपमान की आशंका पर भड़की भीम आर्मी,FIR दर्ज
Ujjain sadhu saints
IPL का बॉयकॉट! उज्जैन में संतों ने दी चेतावनी, जानिए क्या है पूरा माजरा
mp news
एमपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, इस योजना से 100 फीसदी माफ होगा सरचार्ज
Shahdol Illegal Mining
शहडोल में अवैध खनन माफियाओं पर बड़ा एक्शन, दर्जनों वाहन जब्त, परत दर परत खुलासे
raigarh news
रायगढ़ में हिंसक झड़प, पुलिस पर किया पथराव, 15 दिन से धरने पर बैठे थे ग्रामीण
mp news
सिर्फ एक अक्षर 'अ' मिटाया और डकार गए 65 लाख, शब्दों की बाजीगरी से हुआ महाघोटाला
MP Congress
मध्य प्रदेश कांग्रेस को बड़ा झटका! मीडिया प्रभारी ने अपने पद से दिया इस्तीफा
mp news
MP पुलिस की खुली गुंडागर्दी, जी NEWS रिपोर्टर को कवरेज करने से रोका, धक्का-मुक्की की
mp news
पुलिस की गिरफ्त से निकला आरोपी, टॉयलेट जाने का बनाया बहाना, कांच तोड़कर हुआ फरार