AI तैयार करेगा 9वीं-11वीं के पेपर, 23 फरवरी से शुरू होंगी वार्षिक परीक्षाएं, एमपी में बड़े बदलाव की तैयारी

MP 9th-11th Exam Date: मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नए साल से 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं शुरू की जाएंगी. बता दें कि 23 फवरी से बोर्ड परीक्षाओं के पैटर्न पर ली जाएगी. इसके लिए प्रदेश स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की मदद से प्रश्नपत्र तैयार किए जाएंगे. इसके अलावा, यह भी जानकारी सामने आई है कि अति लघुउत्तरीय व लघुउत्तरीय प्रश्नों की संख्या अधिक और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या कम होगी. इन परीक्षाओं के प्रश्नपत्र भी 10वीं व 12वीं की तरह ही थानों में रखे जाएंगे.

वहीं आगे मिली जानकारी के मुताबिक, सभी जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से स्कूलों में प्रश्नपत्र उपलब्ध कराए जाएंगे. बताया जा रहा है कि पेपर के बंडलों को उसी दिन ही केंद्रों पर पहुंचाया जाएगा. इस बार मूल्यांकन भी माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) की अंक योजना के आधार पर बोर्ड परीक्षा की तरह की जाएगी. लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) ने परीक्षा की समय सारिणी जारी कर दी है. साथ ही स्कूलों को पाठ्यक्रम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा विशेष कक्षाएं लगाकर तैयारी करने के लिए कहा गया है. बता दें कि नौवीं व 11वीं में करीब 20 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे.

कितने सेट में बनेंगे प्रश्नपत्र ?

जिस तरीके से बोर्ड परीक्षाओं के पेपर तैयार किए जाते हैं, उसी के आधार पर 9वीं और 11वीं के सभी विषयों के पेपर के चार-चार सेट बनाए जाएंगे. इसके अंतर्गत चार भाग A,B,C और D शामिल हैं. सभी छात्रों को रोटेशन के क्रम में प्रश्न पत्र वितरित किए जाएंगे.

कितनी पाली में होगी परीक्षा

मिली जानकारी के मुताबिक, 23 फरवरी से 17 मार्च तक 9वीं और 11वीं कक्षाओं के पेपर होंगे. बता दें कि इस बार एक ही पाली में पेपर कराए जाएंगे. दोनों परीक्षा का समय दोपहर 1.30 बजे से 4.30 बजे तक रखा गया है. विद्यार्थियों को समय से आधा घंटे पहले परीक्षा कक्ष में पहुंचना होगा. राज्य स्तर पर बोर्ड पैटर्न के आधार पर प्रश्नपत्र तैयार किए जा रहे हैं. 10वीं एवं 12वीं कक्षा की तरह चार सेट में होंगे.

