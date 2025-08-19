MP News: कलेक्टर के पास पहुंची सालों पहले मर चुकी महिला! देखकर सन्न रह गए डीएम, फिर...
Damoh News: दमोह की एक बुजुर्ग महिला को एक साल पहले सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया था, जिसके चलते उसकी सभी सुविधाएं बंद कर दी गई थीं. काफी कोशिशों के बाद वह कलेक्टर के पास पहुंची और खुद को जीवित साबित किया.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 19, 2025, 08:39 PM IST
Ajab Gajab Case In Damoh: मध्य प्रदेश के दमोह ज़िले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां बिलाई गांव की एक बुजुर्ग महिला को सरकारी दस्तावेज़ों में मृत घोषित कर दिया गया था. इसके चलते उसे मिलने वाली सभी सरकारी योजनाएं और सुविधाएं बंद कर दी गईं. एक साल तक भटकने के बाद महिला खुद कलेक्टर के पास पहुंची और अपने जीवित होने का प्रमाण दिया. कलेक्टर ने उसकी बात सुनकर तुरंत रिकॉर्ड ठीक किया और महिला को सरकारी दस्तावेज़ों में जिंदा दर्ज करवा दिया. 

दरअसल, दमोह में लोग उस समय हैरान रह गए जब सरकारी दस्तावेजों में मृत एक वृद्ध महिला कलेक्टर के सामने खड़ी होकर बोली, "साहब, कृपया इसे देख लीजिए, जांच कर लीजिए, चाहें तो डॉक्टर बुला लीजिए, मैं ज़िंदा हूं." महिला की यह दलील सुनकर डीएम भी हैरान रह गए. उसके पास जो दस्तावेज थे उनमें वह दुनिया छोड़ चुकी थी. लेकिन असल में वह ज़िंदा खड़ी थी.

यह बुज़ुर्ग महिला दमोह जिला पंचायत के बिलाई गांव की दीपारानी पटेल हैं. एक साल पहले दीपारानी को सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया था और उन्हें मिलने वाली सभी सुविधाएं बंद कर दी गई थीं. महिला ने साल भर कई शिकायतें कीं, लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी. गरीब इस महिला को योजनाओं से भी वंचित रहना पड़ा और अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसने साल भर कैसे बिताया होगा. जब वह सब कुछ से थक गई तो खुद ज़िला कलेक्टर के पास गई और अपने जीवित होने का प्रमाण दिया, तो कलेक्टर भी दंग रह गए.

कलेक्टर ने बुजुर्ग महिला को बिठाया और जिम्मेदार लोगों को मौके पर बुलाया गया और तुरंत रिकॉर्ड ठीक करवाकर जो महिला वास्तव में जीवित थी, उसे सरकारी रिकॉर्ड में जीवित दर्शाया गया. कलेक्टर सुधीर कोचर के अनुसार महिला का सरकारी रिकॉर्ड तो सही कर दिया गया है, लेकिन ऐसा कृत्य करने वाले दोषी कर्मचारियों और अधिकारियों को निलंबित करने की कार्रवाई भी प्रस्तावित की जा रही है. ताकि कोई और इस मामले से सीख लेकर ऐसी गलती न कर सके.

रिपोर्ट- महेंद्र दुबे

;