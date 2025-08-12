अरे बाप रे! झाबुआ में जिंदा आदमी की निकाल दी अर्थी, ढोल बाजे के साथ नाचते हुए दी अंतिम विदाई

Jhabua Jinda Aadmi ki Arthi: मध्य प्रदेश अजब है गजब है!यूं ही नहीं मध्य प्रदेश को अजब-गजब शहरों की लिस्ट में गिना जाता है. एक बेहद ही अतरंगी और हैरान कर देने वाला मामला झाबुआ से सामने आया है. यहां मृत लाश नहीं बल्कि जिंदा लाश की अर्थी निकाली गई है. अर्थी भी कोई ऐसी वैसी नहीं पूरे गाजे बाजे के साथ भव्य अर्थी निकाली गई थी. लंबी भीड़ में बच्चे महिलाएं सभी अर्थी के अगल बगल नाचते गाते दिखाई दे रहे है. इस जिंदा लाश वाली अर्थी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

जिंदा लाश की निकली अर्थी

झाबुआ से सामने आई जिंदा लाश की भव्य अर्थी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. वीडियो देखकर लोग ये नहीं समझ पा रहे कि जिस समाज में मृत व्यक्ति की अंतिम यात्रा निकाली जाती है, उस जगह जिंदा आदमी की क्या जरूरत. भले जिंदा लाश की अंतिम यात्रा कौन निकालता है. वहीं वीडियो में, बड़ी संख्या में लोग इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए दिखाई दे रहे हैं. हर किसी के चेहरे में खुशी झलक रही है. महिलाएं भी रोने गाने की बजाए हंसते नाचते हुए इस यात्रा में मौजूद दिखाई दे रही है.

क्या है अंतिम यात्रा की वजह

दरअसल, मध्य प्रदेश के कई जिलों में जहां खूब बारिश हो रही वहीं आदिवासी अंचल झाबुआ में बारिश की लंबी खेच से किसान काफी चिंतित नजर आ रहे है. किसानों का कहना है कि उनके इलाके में कई हफ्तों से बारिश नहीं हुई है जिसकी वजह से शहर पूरा खूखा पड़ा है. अच्छी बारिश नहीं हुई तो खाने और पीने दोनों में किल्लत आ सकती है. इसी को देखते हुए झाबुआ के लोग शहर में अच्छी बारिश के लिए कई तरह के टोटके क्रियाएं कर रहे है. जिंदा लाश की अंतिम यात्रा भी इसी टोटके का उदाहरण है. टोटके के तहत जीवित इंसान की अर्थी सजाई गई ताकी झाबुआ में जल्द से जल्द बारिश हो.

गधे पर उल्टा बिठाकर लगवाए शमसान के चक्कर

ऐसा ही एस मामला हाल फिलहाल में उज्जैन से सामने आया था. यहां भी अच्छी बारिश के लिए गांव के पटेल को गधे पर उल्टा बिठाकर शमशान के 7 चक्कर लगवाए गए. ये पूरी कार्यक्रम आधी रात को पूरी की गई. पहले पटेल ने पूजा पाठ किया फिर गधे पर उल्टा बैठकर शमसान की ओर निकला और टोटके के हिसाब से पूरी क्रिया समपन्न की. यहां भी गांव के लोगों का मानना है कि इंद्रदेव को रिझाने के लिए और शहर में अच्छी बारिश के लिए ये टोटका बरसो से अपनाया जा रहा है.

रिपोर्ट: उमेश चौहान, Z मीडिया, झाबुआ