अखा तीज का 'अबूझ मुहूर्त': MP में गूंजेंगी हजारों शहनाइयां, इन रास्तों पर निकलने से पहले चेक कर लें ट्रैफिक

Akha Teej Aboojh Muhurat MP: अक्षय तृतीया 2026 के शुभ अवसर पर पूरे मध्य प्रदेश में शादियों को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. क्योंकि इस दिन को अबूझ मुहूर्त (स्वाभाविक रूप से शुभ समय) माना जाता है, इसलिए बिना पंचांग देखे भी शादियां करना शुभ माना जाता है. यह अनुमान है कि पूरे राज्य में 20,000 से अधिक शादियां होंगी. अकेले राजधानी भोपाल में ही लगभग 5,000 शादियां होने की उम्मीद है. खास बात यह है कि भदभदा क्षेत्र की बंजारा बस्ती में एक ही गली में एक साथ 14 शादियां आयोजित की जा रही हैं, जिससे पूरा इलाका मिनी वेडिंग स्ट्रीट में बदल गया है.

चरमरा सकती है यातायात व्यवस्था

इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन में भी भव्य विवाह समारोह आयोजित किए जाएंगे. उज्जैन में सामूहिक विवाह सम्मेलनों के साथ-साथ धार्मिक कार्यक्रम भी होंगे, जिसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के उपस्थित रहने की उम्मीद है. महाकालेश्वर मंदिर के आसपास के क्षेत्र सहित प्रमुख सड़कों पर भारी भीड़ होने की आशंका है. कार्यक्रमों की भारी संख्या के कारण राज्य के प्रमुख शहरों में यातायात प्रबंधन में गंभीर बाधा आ सकती है. इसलिए यातायात संबंधी किसी भी असुविधा से बचने के लिए आप वैकल्पिक मार्गों पर विचार कर सकते हैं.

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इन रास्तों पर निकलने से पहले चेक कर लें ट्रैफिक

भोपाल के भदभदा, कलियासोत और लालघाटी इलाकों में शादी के बारात और भारी भीड़ के कारण ट्रैफिक जाम की स्थिति बन सकती है. बंजारा बस्ती में एक ही समय पर 14 शादियां होने के कारण आस-पास के रास्तों पर भारी ट्रैफिक होने की उम्मीद है. शादी के चलते लालघाटी से गुफा मंदिर जाने वाले रास्ते पर भी ट्रैफिक डायवर्जन होने की संभावना है.

उज्जैन में भी भारी भीड़ की उम्मीद

इसके अलावा उज्जैन में भारी भीड़ होने की उम्मीद है. खासकर महाकालेश्वर मंदिर और सामूहिक विवाह के अन्य स्थलों (जैसे, मंगलनाथ रोड, देवास रोड) के आस-पास. ग्रामीण क्षेत्र: बैंक्वेट हॉल, धर्मशालाओं और मैरिज गार्डन के पूरी तरह से बुक होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों की मुख्य सड़कों पर भी ट्रैफिक बढ़ सकता है. ऐसे में लोग ऐसे रास्ते चुनें जो शहर के प्रमुख मैरिज गार्डन वाले इलाकों से होकर न गुजरते हों. शादी की बारातें आमतौर पर शाम 7:00 बजे से रात 11:00 बजे के बीच निकलती हैं, इस समय यात्रा करने से बचें.

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