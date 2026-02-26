किसान भाई ध्यान दें! एमपी में MSP पर बेचना चाहते हैं गेहूं, तो फटाफट करा लें रजिट्रेशन, जानिए लास्ट डेट

MP Gehu Kharidi: मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं. इसके लिए अब तक प्रदेशभर से लगभग 4.42 से ज्यादा किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है. बता दें कि किसानों को सलाह दी गई है, कि आखिरी तारीख से पहले पंजीयन करा लें. ताकि हर किसान को इसका लाभ मिल सके. सरकार का कहना है कि इस बार की प्रक्रिया पहले से काफी आसान है, ताकि गांव के किसानों को कम भागदौड़ करनी पड़े और कम समय में पूरा काम हो सके. दरअसल, पंजीयन की आखिरी तारीख 7 मार्च रखी गई है.

मिली जानकारी के मुताबिक, प्रदेशभर में कुल 3186 पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं. वहीं सरकार का दावा है कि हर जिले और ब्लॉक में ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं, जिससे किसानों को दूर भटकना न पड़े. इस साल केंद्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है, जो पिछले साल से 160 रुपए ज्यादा है. बढ़ी हुई कीमत से किसानों को काफी राहत मिलने वाली है. वहीं बड़ी संख्या में किसानों ने रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं.

इतने किसानों का रजिस्ट्रेशन

1. इंदौर में 54,587 किसान

2. उज्जैन में 1,48,905 किसान

3. ग्वालियर में 9,695 किसान

4. चंबल में 4,692 किसान

5. जबलपुर में 39,885 किसान

6. नर्मदापुरम में 34,181 किसान

7. भोपाल में 1,09,134 किसान

8. रीवा में 13,260 किसान

9. शहडोल में 2,551 किसान

10. सागर में 25,398 किसान

कैसे कराएं रजिस्ट्रेशन ?

बता दें कि पंजीयन की सुविधा दो तरह से उपलब्ध कराई गई हैं. निःशुल्क केंद्रों में ग्राम पंचायत, जनपद और तहसील कार्यालयों के अलावा, सहकारी समितियों में भी व्यवस्था की गई है. वहीं जो किसान चाहें, वे MP Online कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्र या निजी साइबर कैफे पर शुल्क देकर भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. किसान अपनी सुविधा और नजदीकी के हिसाब से किसी भी केंद्र का चुनाव कर सकते हैं.

SMS से मिलेगी जानकारी

सरकार ने यह भी तय किया है कि जिन किसानों के मोबाइल नंबर दर्ज हैं, उन्हें एसएमएस के जरिए सूचना भेजी जाएगी. गांवों में मुनादी, पंचायत भवन पर सूचना चस्पा करने और मंडियों में बैनर लगाने के निर्देश दिए गए हैं. अधिकारियों का कहना है कि खरीदी प्रक्रिया पारदर्शी रहेगी और भुगतान की ऑनलाइन निगरानी होगी. कोशिश यही है कि किसान को समय पर पैसा मिले और उसे अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें.

