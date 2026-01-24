Advertisement
MP का अद्भूत मंदिर! 700 सालों से जंजीरों में जकड़े हैं भैरव महाराज, आखिर क्यों डरे थे लोग?

Agar Malwa News: मध्य प्रदेश के आगर-मालवा जिले में स्थित केवड़ा स्वामी भैरव मंदिर अपनी अनोखी मान्यताओं के लिए दुनिया भर में मशहूर है. यहां भगवान भैरव की मूर्ति को करीब 700 सालों से जंजीरों में जकड़ी हुई है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 24, 2026, 02:11 PM IST
Bhairav Maharaj Mandir: मध्य प्रदेश के आगर-मालवा ज़िले में एक ऐसा मंदिर है जिसका रहस्य सबको हैरान कर देता है. यहां ऐतिहासिक केवड़ा स्वामी मंदिर में भैरव महाराज की मूर्ति को लोहे की ज़ंजीरों से बांधकर रखा गया है. लोग सैकड़ों किलोमीटर दूर से इस मूर्ति की पूजा करने आते हैं, जो इन ज़ंजीरों में बंधी हुई है. इस परंपरा से जुड़ी एक दिलचस्प लोककथा है. आइए मंदिर के रहस्य के बारे में और जानें...

दरअसल, आगर मालवा में केवड़ा स्वामी मंदिर भैरव महाराज को समर्पित यह प्रसिद्ध मंदिर पूरे देश में मशहूर है. इसकी अनोखी विशेषताओं और इससे जुड़ी मान्यताओं के कारण जो भी भक्त इस मंदिर के बारे में सुनते हैं, वे इसे देखने के लिए दौड़ पड़ते हैं. इस मंदिर का एक लंबा इतिहास भी है. ऐसा माना जाता है कि 1424 में केवड़ा स्वामी मंदिर बनने से पहले झाला वंश के एक राजपूत राजा और उनके परिवार के कुछ सदस्य गुजरात से भैरव की मूर्ति ले जा रहे थे. उनका रथ का पहिया रत्नासागर तालाब के पास रुक गया, और इसके बाद भैरव महाराज वहीं बस गए. ऐसा माना जाता है कि झाला वंश के राजा राघव देव ने इस मूर्ति की स्थापना की थी. उन्हें झाला राजपूत समुदाय का कुल देवता भी माना जाता है.

इसलिए रखा गया जंजीरों से बांधकर
इस मंदिर में भैरव बाबा की मूर्ति को जंजीरों से बांधकर रखा गया है. कहानी के अनुसार भैरव बाबा अपने मंदिर से निकलकर बच्चों के साथ खेलने चले जाते थे. और जब वे खेलते-खेलते थक जाते थे तो वे बच्चों को मारते थे या उन्हें शारीरिक नुकसान पहुंचाते थे. बच्चों के साथ ऐसी घटनाओं के बाद स्थानीय पंचायत ने भैरव महाराज को एक मोटे खजूर के पेड़ के तने से जंजीरों से बांधने का फैसला किया. उन्हें शरारत करने और लोगों को परेशान करने से रोकने के लिए उनके सामने एक खंभा भी लगाया गया था.

क्यों पड़ा केवड़ा स्वामी मंदिर
मंदिर के पास केवड़ा के फूलों का एक बगीचा है, और इन फूलों की खुशबू हवा में फैली रहती है. केवड़ा के पौधों की बहुतायत के कारण इस मंदिर का नाम केवड़ा स्वामी पड़ा. लोग भैरव महाराज के इस मंदिर को केवड़ा स्वामी के नाम से जानते हैं. हर साल भैरव पूर्णिमा और अष्टमी पर बड़ी संख्या में भक्त मंदिर में आते हैं. ये भक्त मंदिर परिसर में दाल बाटी (एक पारंपरिक पकवान) बनाते हैं और देवता को चढ़ाते हैं. इसके अलावा, भक्त भैरव बाबा को शराब भी चढ़ाते हैं. भैरव महाराज के मंदिर में बड़ी संख्या में नए शादीशुदा जोड़े भी आते हैं. जिन परिवारों के कुल देवता भैरव हैं, वे अपने नए शादीशुदा बच्चों को आशीर्वाद लेने के लिए यहां लाते हैं.

नवजात को दूध न पिला पाने वाली माताओं के लिए वरदान
मान्यता है कि अगर कोई महिला बच्चे को जन्म देने के बाद उसे दूध नहीं पिला पाती है, तो उसे मंदिर परिसर में मौजूद तालाब का पानी दिया जाता है. इस पानी को अपनी छाती पर लगाने के बाद, मां के स्तनों में दूध बनने लगता है और वह अपने बच्चे को दूध पिला पाती है. भैरव महाराज के इन चमत्कारी गुणों के कारण पूरे देश में देवता के प्रति श्रद्धा देखी जाती है, और बड़ी संख्या में लोग उनकी पूजा करने के लिए यहां आते हैं. ऐसा माना जाता है कि काल भैरव हमेशा अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं, और उनकी पूजा करने से घर से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है. इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि काल भैरव की पूजा करने से दुश्मनों पर जीत मिलती है.

