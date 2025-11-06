Advertisement
KBC में अमिताभ बच्चन ने पूछा जबलपुर से जुड़ा 1 करोड़ का सवाल, विकास सिंह ने शो किया क्विट; क्या आप दे पाएंगे इसका जवाब?

MP News: केबीसी के हालिया एपिसोड में 1 करोड़ का ऐसा सवाल पूछा गया जिसने पूरे देशवासियों को हक्का-बक्का कर दिया. प्रतिभागी को सवाल न मालूम होने के कारण गेम वहीं क्विट हुआ, लेकिन दर्शकों की नजरें इंटरनेट पर इस सवाल का सही जवाब टटोल रही थीं

 

Nov 06, 2025
KBC Snooker Game Question: टीवी पर प्रसारित होने वाला फेमस शो 'कौन बनेगा करोड़पति' को हर घर के बच्चे, बड़े और बुजुर्ग देखना पसंद करते हैं. अमिताभ बच्चन द्वारा होस्ट किए जाने वाले इस शो में भाग लिए कंटेस्टेंट्स से कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं, जिसके बदले उन्हें विनिंग अमाउंट दिया जाता है. हाल ही में 5 नवंबर को प्रसारित हुए एपिसोड में मध्य प्रदेश के जबलपुर और स्नूकर खेल से जुड़ा 1 करोड़ का सवाल पूछा गया. प्रतिभागी विकास सिंह ने जवाब नहीं मालूम होने के कारण गेम वहीं छोड़ दिया.

क्या था सवाल?
दरअसल, 5 नवंबर को केबीसी शो में एक प्रतिभागी विकास सिंह से एक ऐसा सवाल पूछा गया जिसने पूरे गूगल पर तहलका मचा दिया. इस सवाल के बाद से स्नूकर और जबलपुर एक साथ ट्रेंड करने लगे. हालांकि, कंटेस्टेंट को जवाब नहीं मालूम होने के कारण सवाल अधूरा रह गया, लेकिन इस प्रश्न की विनिंग अमाउंट 1 करोड़ रुपये थी. सवाल था कि, "किस सेना अधिकारी को, जिसका नाम पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री के नाम से मिलता है, अक्सर जबलपुर में स्नूकर खेल का आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है?"

ये है 1 करोड़ सवाल का जवाब
इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से सही जवाब था ए. नेविल चैंबरलिन. नेविल चैंबरलिन को जबलपुर में स्नूकर खेल का आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है. इस सवाल के पूछे जाने के बाद जबलपुर और स्नूकर खेल की हिस्ट्री काफी समय तक ट्रेंड करती रही. 1 करोड़ का सवाल होने के नाते देशभर के लोगों की नजरें इस सवाल पर टिकी हुई थीं. बता दें कि इससे पहले भी केबीसी के अन्य सीजन में जबलपुर और स्नूकर के इतिहास से जुड़ा सवाल पूछा जा चुका है.

क्या है जबलपुर और स्नूकर का इतिहास
दरअसल, स्नूकर खेल की शुरुआत जबलपुर के नर्मदा क्लब से ही हुई थी. ये खेल 17वीं शताब्दी का बताया जाता है. गेम का नाम अंग्रेज़ों जैसा है, लेकिन इसका जन्मस्थल इंडियन है. आज भी 17वीं शताब्दी की स्नूकर टेबल नर्मदा क्लब में रखी हुई है. इस गेम की उत्पत्ति भी बिलियर्ड्स से हुई है. उस दौरान नर्मदा क्लब में लेफ्टिनेंट चैंबरलिन ने बिलियर्ड्स न खेल पाने वाले कैडेट्स को नौसिखिया यानी स्नूकर नाम से पुकारा, जिसके आधार पर इस गेम की शुरुआत हुई.

