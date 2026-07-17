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MP के 13 रेलवे स्टेशनों की बदली तस्वीर! मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं, PM मोदी करेंगे वर्चुअल लोकार्पण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के 13 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण करेंगे.'अमृत भारत स्टेशन योजना' के तहत विकसित इन स्टेशनों में भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jul 17, 2026, 07:19 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 07:19 AM IST
MP के 13 रेलवे स्टेशनों की बदली तस्वीर! मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं, PM मोदी करेंगे वर्चुअल लोकार्पण
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ranjana Kahar

Ranjana Kahar

रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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