MP के 13 रेलवे स्टेशनों की बदली तस्वीर! मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं, PM मोदी करेंगे वर्चुअल लोकार्पण

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मध्य प्रदेश में रेल यात्रियों के लिए 17 जुलाई का दिन बहुत खास होने वाला है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'अमृत भारत स्टेशन योजना' के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश में 13 अत्याधुनिक रेलवे स्टेशनों और देश भर में 75 नए रूप में तैयार किए गए स्टेशनों का लोकार्पण करेंगे. मध्य प्रदेश में कुल 80 स्टेशनों को लगभग ₹3,000 करोड़ की लागत से नए रूप में तैयार किया जा रहा है. इनमें से पहले चरण में 13 स्टेशन पूरी तरह तैयार हो चुके हैं.
PM मोदी आज करेंगे वर्चुअल लोकार्पण
दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार यानि आज मध्य प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित 13 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे. भोपाल रेलवे डिवीजन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इन स्टेशनों को अगले 40 से 50 वर्षों की भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 'सिटी सेंटर' के तौर पर विकसित किया गया है. स्टेशन परिसरों को यूरोपीय रेलवे स्टेशनों की तर्ज पर डिजाइन किया गया है.
मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं
यात्रियों की सुरक्षा और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पहले से मौजूद 4.5 मीटर चौड़े फुट-ओवर-ब्रिज को बढ़ाकर 12 मीटर चौड़ा कर दिया गया है. इसके अलावा ये स्टेशन दिव्यांग लोगों के लिए पूरी तरह सुलभ हैं और इनमें महिलाओं के लिए विशेष बेबी फीडिंग रूम, कैफेटेरिया, दुकानें और बिना भीड़-भाड़ वाला इंटीग्रेटेड पार्किंग सिस्टम जैसी सुविधाएं हैं. इसके बाद दूसरे चरण में इन स्टेशनों के दूसरी तरफ के हिस्से को भी इसी तरह शानदार ढंग से विकसित किया जाएगा. इन स्टेशनों को सिर्फ ट्रेन पकड़ने की जगह के तौर पर नहीं, बल्कि शहर के मुख्य केंद्रों यानी आर्थिक और सामाजिक हब के तौर पर विकसित किया गया है. रेलवे ने इन्हें यूरोप के स्टेशनों की तर्ज पर डिजाइन किया है, ताकि यात्रियों को विश्व-स्तरीय अनुभव मिल सके.
इन 13 स्टेशनों का होगा लोकार्पण
विदिशा, सांची, अशोकनगर, शिवपुरी, ब्योहारी, भिंड, हरपालपुर, छतरपुर, टीकमगढ़, जुन्नारदेव, बालाघाट, छिंदवाड़ा और नैनपुर का लोकार्पण किया जाएगा.
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