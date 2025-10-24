सिर्फ ₹20 हजार किराए पर चल रही थी मौत की फैक्ट्री! UP से आए कारीगर 50 हजार रुपए महीने में बनाते थे देसी कट्टे

Illegal Weapon Factory Busted in Bhind-मध्यप्रदेश के भिंड में अवैध रूप से कट्टा बनाने की फैक्ट्री फकड़ाई है. पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस कार्रवाई को दिवाली के दिन पुलिस ने अंजाम दिया था. शुक्रवार को एसपी और एएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी. इस मामले में 2 मुख्य आरोपी अभी फरार हैं. इस पूरे मामले में खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश से दो कारीगरों को 50 हजार रुपए महीने के हिसाब से कट्टा बनाने के लिए बुलाया गया था.

सूचना पर की थी कार्रवाई

यह मामला थाना मौ और मेहगांव क्षेत्र के बीच रूपावई के पुरा गांव का है. मंगलवार 21 अक्टूबर को बरोही थाना प्रभारी को सूचना मिली थी एक व्यक्ति बाइक से अवैध हथियार लेकर बेचने जा रहा है. सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को घेराबंद कर पकड़ा. तलाशी के दौरान उसके पास से 1 देसी कट्टा, 3 315 बोर कट्टे और 3 जिंदा कारतूस मिले.

खेत में चला रहा था फैक्ट्री

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह चार साथियों के साथ रूपावई के पुरा गांव में खेत में बनी तिवरिया पर अवैध हथियार फैक्ट्री चला रहा था. उन्होंने जगह के मालिक को 20 हजार रुपए महीने का किराया दिया था. इसके साथ ही उत्तरप्रदेश के मैनपुरी जिले दो कारीगरं को 50 हजार रुपए प्रति महीने पर कट्टे बनाने के लिए बुलाया था.

फैक्ट्री में बन रहे थे कट्टे

इस अवैध हथियार फैक्ट्री में अब तक 22 देसी कट्टे बनाए जा चुके थे, जिनमें से कुछ 32 बोर और कुछ 315 बोर के थे. पुलिस ने फैक्ट्री से कुल 12 कट्टे, 3 कारतूस, एक होण्डा साइन बाइक और कट्टा बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले सामान जब्त किए हैं. इसमें ड्रिल मशीन, ब्लोवर मशीन, ग्राइंडर पत्ते, छड़ें, हथौड़े, फनर पत्तियां और लोहे की जाली शामिल हैं.

फैक्ट्री का मास्टरमाइंड फरार

एसपी यादव ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में सामने आया कि वे कट्टे 9 हजार रुपए प्रति नग के हिसाब से बेचते थे. पकड़े गए पांच आरोपियों में से तीन खरीददार हैं. फैक्ट्री का मास्टरमाइंड और दोनों कारीगर फिलहाल फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी पर इनाम घोषित किया गया है.

