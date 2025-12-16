फ्लाइट कैंसिल होने पर अनुपम खेर ने पकड़ी ट्रेन, वंदे भारत एक्सप्रेस से पहुंचे खजुराहो, कहा-सफर अच्छा

Khajuraho International Film Festival: खजुराहो में चल रहे 'खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल' में कई बड़े अभिनेता शामिल होंने वाले हैं. अनुपम खेर भी खजुराहो पहुंच गए हैं, हालांकि उनकी इंडिगो फ्लाइट कैंसिल हो गई थी. ऐसे में वह वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से खजुराहो पहुंचे हैं. उनसे जब सफर को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सफर अच्छा था, लेकिन लंबा बहुत था. इससे पहले अनुपम खेर की फ्लाइट नहीं आई थी, नहीं तो वह पहले ही खजुराहो पहुंच जाते, जिस पर उन्होंने नाराजगी भी जताई थी.

बुंदेली अंदाज में स्वागत

अनुपम खेर का खजुराहो में बुंदेली अंदाज में स्वागत किया गया. बुंदेलखंड में आने वाले मेहमानों को टीका लगाया जाता है और उनका स्वागत किया जाता है, ऐसे में जैसे ही अनुपम खेर पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया. वह पहले भी खजुराहो आ चुके हैं, ऐसे में अनुपम खेर यहां के रीति रिवाज से परिचित है. अनुपम खेर वाराणसी से सफर करके खजुराहो पहुंचे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः दिल्ली का आधार, उर्दू की किताबें... झांसी के रास्ते जबलपुर पहुंचे 7 संदिग्ध जमाती

बताया जा रहा है कि अचानक फ्लाइट कैंसिल हो जाने से अनुपम खेर समय से खुजराहो नहीं आ पाए थे. जिसके चलते उन्हें वाराणसी में ही रुकना पड़ा था, यही वजह रही कि वह वंदे भारत ट्रेन का सफर करके खुजराहो पहुंचे हैं. वहीं फ्लाइट कैंसिल होने पर उन्होंने वीडियो जारी करके अपनी भड़ास भी निकाली थी. हालांकि उन्होंने वंदे भारत ट्रेन के सफर को भी अच्छा बताया है.

तन्वी द ग्रेट की ओपनिंग

बता दें कि खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में उनकी फिल्म ‘तन्वी द ग्रेट’ की ओपनिंग स्क्रीनिंग होने वाली है, जिसमें शामिल होने के लिए अनुपम खेर यहां आए हैं. खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में और भी फिल्म अभिनेता और कलाकार पहुंचे हैं. इस बार का आयोजन भी यहां भव्य होने जा रहा है. इस आयोजन को लेकर खुजराहो में कई दिन पहले से तैयारियां शुरू हो चुकी थी. ऐसे में आयोजन को लेकर फिल्मी दुनिया से जुड़े लोग भी उत्साहित नजर आ रहे हैं.

ये भी पढ़ेंः मोहन कैबिनेट की बैठक में इन जिलों को मिला 1782 करोड़ का पैकेज, कई फैसलों पर मुहर

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!