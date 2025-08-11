Breaking: एमपी में बड़ा हादसा, अनूपपुर में 5 लोगों की मौत 3 घायल, कार ने बाइक को मारी टक्कर

Anuppur Big Accident: अनूपपुर जिले में कार ने बाइक को इतनी जोर से टक्कर मारी की घटना में पांच लोगों की मौत और तीन लोगों घायल हो गए. मामला हिट एंड रन का बताया जा रहा है. घायलों को इलाज के लिए अनूपपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और और ग्रामीण लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया. लेकिन टक्कर इतनी जोरदार थी कि कई लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था. इस घटना के बाद मौके पर हड़कंप की स्थिति बन गई. क्योंकि टक्कर इतनी खतरनाक थी कि आसपास के लोग भी घबरा गए.

अनूपपुर के रामनगर का मामला

घटना अनूपपुर जिले के रामनगर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, यह भीषण एक्सीडेंट राष्ट्रीय राजमार्ग 43 पर झिरिया टोला के पास का बताया जा रहा है. यहां एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार ने मोटर बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जबकि कार भी अनियंत्रित होकर एक घर में जा घुसी. टक्कर इतनी खतरनाक थी कि बाइक कई फीट दूर जाकर गिरी. हादसे में स्कॉर्पियो चालक सहित वाहन में सवार 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. एक्सीडेंट के बाद आसपास को लोग मौके पर पहुंचे और सभी को बाहर निकाला, वहीं घटना की जानकारी तुरंत ही पुलिस और प्रशासन को पहुंचाई गई.

स्थानीय लोगों और 108 की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोतमा में भर्ती कराया गया है, सभी मृतक बलिया छोट गांव के निवासी बताए जा रहे हैं. जो किसी कार्यक्रम में जा रहे थे. घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

अनूपपुर से अभय पाठक की रिपोर्ट

