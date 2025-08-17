अर्चना तिवारी केस में नया मोड़, मिसिंग मिस्ट्री सुलझाने जबलपुर जाएगी पुलिस, रूममेट से होगी पूछताछ

Archana Tiwari Missing Case: मध्य प्रदेश के कटनी ज़िले की रहने वाली अर्चना तिवारी 11 दिनों से लापता हैं और उनके लापता होने की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाई है. वह 7 अगस्त को नर्मदा एक्सप्रेस के एसी कोच में इंदौर से कटनी आ रही थीं, लेकिन स्टेशन नहीं पहुंचीं. पुलिस लगातार डॉग स्क्वॉड के साथ जंगलों में तलाश कर रही है. लेकिन कोई सुराग नहीं मिला है. इस मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस अब जबलपुर जाएगी जहां वह अर्चना की पुरानी रूममेट से पूछताछ करेगी.

मिसिंग मिस्ट्री सुलझाने जबलपुर जाएगी पुलिस

दरअसल, कटनी जिले की अर्चना तिवारी (Archana Tiwari Missing Case) 7 अगस्त को रक्षाबंधन के लिए इंदौर से कटनी नर्मदा एक्सप्रेस से निकली थीं. लेकिन 8 अगस्त को कटनी स्टेशन पर उनका पता नहीं चला. ट्रेन में सिर्फ़ उनका बैग मिला, जिसमें राखी और बच्चों के गिफ्ट थे. मोबाइल बंद था. 11 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है. पुलिस ने डॉग स्क्वॉड के साथ जंगलों में तलाश की, लेकिन सफलता नहीं मिली. अब पुलिस जबलपुर जाकर अर्चना की पुरानी रूममेट से पूछताछ करेगी, जिससे मामले में कुछ नया खुलासा होने की उम्मीद है.

ट्रेन से अचानक हो गई थी लापता Archana Tiwari

रानी कमलापति और नर्मदा पुरम की रेलवे पुलिस ने सीहोर के बुधनी चौक मिडघाट इलाके में अर्चना तिवारी की तलाश की. शनिवार को कई घंटों की तलाश के बाद भी अर्चना तिवारी का कोई सुराग नहीं मिला. बुधनी के मिडघाट चौक इलाके में रेलवे ट्रैक के आसपास के जंगलों, झाड़ियों और नदियों में तलाश की गई. बता दें कि इंदौर में सिविल जज की तैयारी कर रही अर्चना तिवारी 7 अगस्त 2025 को ट्रेन यात्रा के दौरान अचानक लापता हो गई थीं. पुलिस तब से जांच कर रही है और अर्चना का पता लगाने की कोशिश कर रही है. (सोर्स-लल्लूराम डॉट कॉम)

