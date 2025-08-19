Katni Archana Tiwari Case: 12 दिन से लापता अर्चना तिवारी का मिला सुराग! परिवार ने मीडिया से क्यूं बनाई दूरी?
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2888012
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

Katni Archana Tiwari Case: 12 दिन से लापता अर्चना तिवारी का मिला सुराग! परिवार ने मीडिया से क्यूं बनाई दूरी?

Archana Tiwari Case Update:  कटनी की लापता छात्रा अर्चना तिवारी के मुंहबोले  भाई ने अर्चना की मां से फ़ोन पर बात होने की जानकारी दी है. बता दें कि अर्चना पिछले 12 दिनों से लापता है. वह इंदौर में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही थी.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 19, 2025, 04:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Katni Archana Tiwari Case: 12 दिन से लापता अर्चना तिवारी का मिला सुराग! परिवार ने मीडिया से क्यूं बनाई दूरी?

Archana Tiwari Missing Case: मध्य प्रदेश के कटनी जिले की अर्चना तिवारी के लापता होने के मामले में हर दिन नए अपडेट सामने आ रहे हैं. अर्चना पिछले 12 दिनों से लापता हैं. वह रक्षाबंधन के मौके पर ट्रेन से अपने घर कटनी के लिए निकली थीं. लेकिन वह चलती ट्रेन से ही गायब हो गईं. अब हाल ही में खबर सामने आई है कि अर्चना तिवारी सुरक्षित हैं. उनके मुंहबोले भाई ने पुष्टि की है कि अर्चना ने अपनी मां से फोन पर बात की है. उनके ग्वालियर में सुरक्षित मिलने की खबर मिली है, हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि वह कहां हैं. फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है.

यह भी पढ़ें: क्या मानव तस्करी गैंग का शिकार हुई कटनी की अर्चना तिवारी! केस में नए मोड़ से हड़कंप, जबलपुर से भेजी टीम

 

12 दिन से लापता अर्चना तिवारी का मिला सुराग!
दरअसल, अर्चना तिवारी मामले ने अब एक नया मोड़ ले लिया है. 7 अगस्त को इंदौर से कटनी जाने वाली नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होने के बाद अर्चना रहस्यमय तरीके से गायब हो गईं. हालांकि अब उनके मुंहबोले भाई अंशु मिश्रा ने बताया है कि उनकी मां से बात हुई है. अर्चना कहां मिलीं और उन्होंने कहां से फोन किया, इसकी जानकारी अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है.

यह भी पढ़ें: अर्चना तिवारी केस में नया मोड़, मिसिंग मिस्ट्री सुलझाने जबलपुर जाएगी पुलिस, रूममेट से होगी पूछताछ

 

पुलिस कांस्टेबल बुक कराई थी टिकट
बता दें कि अर्चना के लापता होने के बाद पुलिस ने खोजबीन शुरू कर दी है. इस मामले में एक हैरान कर देने वाली जानकारी भी सामने आई है. अर्चना जब इंदौर से अपने घर लौट रही थीं, तो उनके ट्रेन टिकट की बुकिंग एक पुलिस कांस्टेबल ने करवाई थी और अर्चना की उससे बातचीत भी हुई थी. मिली जानकारी के मुताबिक, रक्षाबंधन के दिन ग्वालियर के एक पुलिस सिपाही ने अर्चना का टिकट इंदौर से ग्वालियर तक बुक किया था. इस सिपाही का नाम राम तोमर बताया जा रहा है, जो ग्वालियर जिले के भंवरपुरा थाने में तैनात है. फिलहाल जीआरपी ने राम तोमर को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी है. (सोर्स-नई दुनिया)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश  की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

Katni Newsmp news

Trending news

mp news
साड़ी पर कमेंट किया, डांट पड़ी तो नाराज हो गया छात्र, टीचर पर पेट्रोल डालकर आग लगाई
Bilaspur News
बेरोजगार पति को ताना मारना मानसिक क्रूरता, बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
chhattisgarh news
क्लास में बात करना पड़ा भारी, हेडमास्टर की पिटाई से दूसरी की छात्रा का टूटा पैर
mp sarkari yojnayein
MP सरकार की इन योजनाओं से फ्री में करें 12वीं बाद की पढ़ाई, मुफ्त में मिलेगी डिग्री
gwalior news
भूत-प्रेत भगाने के नाम पर इलाज, 14 साल की बच्ची की मौत, पेट पर जलाने के मिले निशान
chhattisgarh news
CM साय का बड़ा ऐलान, छत्तीसगढ़ में DA बढ़कर हुआ 55%, अब केंद्र के बराबर मिलेगा भत्ता
indore news
पेड़ तले सजती अनोखी पाठशाला, बच्चों को पढ़ा रहे हैं पुलिसवाले गुरूजी, किया था संघर्ष
MP Children Missing Report
कहां खो रहे मासूम? बच्चों के गुम होने में पांचवे नंबर पर सागर, जानें सबसे आगे कौन
bhopal news
मेरे सास-ससुर असली खलनायक! दामाद ने लगाए गंभीर आरोप, कोर्ट में आमने-सामने पति-पत्नी
durg news
चलती बाइक पर बॉयफ्रेंड से लिपटी लड़की, बीच सड़क पर स्टंट वाला रोमांस, वीडियो वायरल
;