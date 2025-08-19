Katni Archana Tiwari Case: 12 दिन से लापता अर्चना तिवारी का मिला सुराग! परिवार ने मीडिया से क्यूं बनाई दूरी?

Archana Tiwari Missing Case: मध्य प्रदेश के कटनी जिले की अर्चना तिवारी के लापता होने के मामले में हर दिन नए अपडेट सामने आ रहे हैं. अर्चना पिछले 12 दिनों से लापता हैं. वह रक्षाबंधन के मौके पर ट्रेन से अपने घर कटनी के लिए निकली थीं. लेकिन वह चलती ट्रेन से ही गायब हो गईं. अब हाल ही में खबर सामने आई है कि अर्चना तिवारी सुरक्षित हैं. उनके मुंहबोले भाई ने पुष्टि की है कि अर्चना ने अपनी मां से फोन पर बात की है. उनके ग्वालियर में सुरक्षित मिलने की खबर मिली है, हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि वह कहां हैं. फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है.

12 दिन से लापता अर्चना तिवारी का मिला सुराग!

दरअसल, अर्चना तिवारी मामले ने अब एक नया मोड़ ले लिया है. 7 अगस्त को इंदौर से कटनी जाने वाली नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होने के बाद अर्चना रहस्यमय तरीके से गायब हो गईं. हालांकि अब उनके मुंहबोले भाई अंशु मिश्रा ने बताया है कि उनकी मां से बात हुई है. अर्चना कहां मिलीं और उन्होंने कहां से फोन किया, इसकी जानकारी अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है.

पुलिस कांस्टेबल बुक कराई थी टिकट

बता दें कि अर्चना के लापता होने के बाद पुलिस ने खोजबीन शुरू कर दी है. इस मामले में एक हैरान कर देने वाली जानकारी भी सामने आई है. अर्चना जब इंदौर से अपने घर लौट रही थीं, तो उनके ट्रेन टिकट की बुकिंग एक पुलिस कांस्टेबल ने करवाई थी और अर्चना की उससे बातचीत भी हुई थी. मिली जानकारी के मुताबिक, रक्षाबंधन के दिन ग्वालियर के एक पुलिस सिपाही ने अर्चना का टिकट इंदौर से ग्वालियर तक बुक किया था. इस सिपाही का नाम राम तोमर बताया जा रहा है, जो ग्वालियर जिले के भंवरपुरा थाने में तैनात है. फिलहाल जीआरपी ने राम तोमर को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी है. (सोर्स-नई दुनिया)

